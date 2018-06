VÍDEO Txell Bonet: «El pilar dels castellers és més alt que la torre de control»

La periodista Txell Bonet, companya de Jordi Cuixart, ha estat convidada al programa FAQS de TV3, on ha valorat la jornada d'homenatges viscuda aquest dissabte en commemoració dels 8 mesos que els Jordis porten a la presó . Bonet ha expressat una metàfora amb el pilar que s'ha alçat a les portes de Soto del Real. "El pilar dels castellers és més alta que la torre de control", ha explicat, "em quedo amb això".Per altra banda, Bonet ha criticat la difusió dels vídeos on es veien Oriol Junqueras, Raül Romeva i Joaquim Forn a la presó d'Estremera . "És una violació dels seus drets", ha afirmat. Bonet també ha ironitzat: "Ni dins de la presó on se suposa que hi ha la màxima seguretat, tampoc tens seguretat".

