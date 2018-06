VÍDEO Un taxi atropella diverses persones a Moscou en pujar a la vorera

ESCALOFRIANTE EL VÍDEO DE LO OCURRIDO pic.twitter.com/4en4SydNE2 — Carrusel Deportivo (@carrusel) 16 de junio de 2018

Vuit persones han resultat ferides en un atropellament massiu que ha tingut lloc a Moscou. Segons ha informat la policia de la capital russa, un taxi ha atropellat deliberadament uns vianants que caminaven pel carrer Ilinka. El vehicle ha pujat a la vorera i ha passat per damunt d'un conjunt de persones. Segons informa la policia, el conductor estaria sota els efectes de l'alcohol.El departament del Ministeri de l'Interior per a la regió de Moscou ha confirmat 8 ferits a causa de l'atropellament. "Segons dades preliminars, vuit persones han necessitat serveis mèdics", informa l'agència de notícies Sputnik. Dues de les ferides són aficionats mexicans, segons han explicat diversos mitjans llatinoamericans. Es descarta que sigui un atemptat terrorista.A més a més, l'agència de notícies russa TASS ha indicat que entre els ferits hi ha a més dos ciutadans russos i un ucraïnès.

