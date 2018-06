El CDR Sabadell abandona l'ocupació de l'Ajuntament

📢📢 Seguim a l'Ajuntament de Sabadell!



Encara esperem, però, que l'equip de govern ens doni resposta a les reivindicacions de la carta entregada anit.



Entenem que coincideixen amb els objectius dels partits independentistes i els emplacem a unir-se a l'assemblea i parlar-ne. pic.twitter.com/UhXoLSlc9Z — CDR Sabadell (@cdrsabadell) 16 de juny de 2018

El #prenemelpoder15j ens porta a un debat amb les institucions! Seguim exigint desobediència i tirar endavant amb la proclamació de la República! pic.twitter.com/D6aM9MR4pD — CDR Sabadell (@cdrsabadell) 15 de juny de 2018

El CDR Sabadell ha posat punt i final a l'ocupació de l'Ajuntament de Sabadell. Una mica més de 24 hores després que prop d'una vintena de persones hi entrés, s'ha decidit acabar. Així s'ha acordat, després d'una reunió amb l'alcalde, Maties Serracant.De fet, Serracant, hores després de la protesta, va demanar replantejar l'acció i va dialogar amb diversos membres de l'organització. El CDR ha acabat, perquè el batlle s'ha compromès a treballar en les seves demandes.És a dir, que el consistori "pressioni la nostra institució parlamentària perquè desobeeixi un govern estranger que no ens representa"; el bateig d'una plaça com a "Plaça Primer d'Octubre, en reconeixement de la mobilització ciutadana"; la "retirada immediata" dels símbols franquistes de la ciutat que "encara l'embruten" i que des la corporació local s'exigeixi l'alliberament de "les preses polítiques per l'Estat espanyol i el retorn de les exiliades per la repressió".Durant les hores que ha durat l'ocupació, agents de la Policia Municipal han tancat les portes per impedir l'entrada de més gent. Inicialment, van ser una vintena i van arribar aplegar-se una quarantena de persones. A banda, a la plaça Sant Roc ha estat concorreguda, amb les activitats programades pel CDR.

