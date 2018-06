​Sànchez activa un web coincidint amb els vuit mesos de presó: «No em silenciaran»

L'expresident de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, ha activat un web coincidint amb els vuit mesos que fa que és a la presó, segons ha difós ell mateix a través del seu compte de Twitter. "No silenciaran la meva veu, la nostra veu", ha manifestat. En el web hi ha una biografia, els escrits que ha fet des de la presó, un recull d'entrevistes periodístiques i un espai on s'adjunta l'adreça postal de Soto del Real, el centre penitenciari on està reclòs, i un formulari de contacte amb els administradors de la pàgina.Els vuit mesos d'empresonament d'ell i de Jordi Cuixart, que ha estat reelegit president d'Òmnium Cultural aquest mateix dissabte , s'han recordat amb diversos actes arreu de Catalunya on s'han aixecat pilars de castellers. En el cas de Barcelona, un miler de persones han participat en la convocatòria de l'ANC i Òmnium a la plaça de Catalunya , segons la Guàrdia Urbana. L'actual presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie i el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, han liderat l'acte, que ha estat emotiu.Paluzie ha llegit una carta de Jordi Sànchez, on l'expresident de l'ANC ha agraït de tot cor l'escalf de tots, ja que "sense ells al seu costat la presó seria insuportable". "No ens valen els debats dels acostaments. És llei. Exigim l'alliberament i que tornin a casa" ha reclamat Mauri. El vicepresident de l'entitat ha llegit una carta escrita per Cuixart, on donava les "gràcies de tot cor per ser-hi sempre, per omplir les places de color i mocadors grocs".

