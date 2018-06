​El sindicat de manters retreu a Colau la «violència policial» i la «negrofòbia»

Els participants a la Tancada Migrant Antiracista , a l'antiga Escola Massana de Barcelona, s'han reunit aquest dissabte a la tarda amb l'alcaldessa, Ada Colau, per traslladar-li les onze reivindicacions que han motivat aquesta protesta que va començar fa prop de dos mesos, el 21 d'abril. El Sindicat Popular de Venedors Ambulants ha aprofitat l'ocasió per retreure a l'alcaldessa la "violència policial" i la "negrofòbia" que considera que pateix el col·lectiu, pocs dies després que un manter quedés estés a terra durant una batuda de la Guàrdia Urbana Entre les peticions que han fet a Colau els participants a la tancada figura que parli amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per "eliminar el requisit del contracte a la Llei d'Estrangeria, que és el que impedeix tenir papers, o buscar altres fórmules perquè les famílies puguin tenir una vida digna", ha explicat l'activista Norma Falconi, que veu "positiu" que s'hagi "obert un espai" amb l'alcaldessa, amb qui han estat dues hores.Per contra, el portaveu del Sindicat Popular de Venedors Ambulants, Lamine Sarr, no s'ha mostrat satisfet amb la trobada, ja que, segons ha dit, l'alcaldessa no els ha donat "cap resposta concreta". Segons ha explicat Sarr després de la reunió, li han retret la "persecució i la violència policial" i li han demanat "per què l'Ajuntament cada vegada que hi ha un incident defensa els UPA". "El que passa al carrer no és un tema de venda ambulant, és negrofòbia, odi, racisme pur i dur", ha afirmat Sarr davant els periodistes.

