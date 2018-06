Pilars de suport als presos i exiliats en un acte multitudinari a plaça Catalunya

S'aixequen els pilars de les colles castelleres de Poble Sec i Sagrada Família per reclamar #LlibertatPresosPolítics pic.twitter.com/0zkBKyV0tA — Òmnium Cultural (@omnium) 16 de juny de 2018

Avui tornem a mobilitzar-nos de forma pacífica per reclamar la llibertat de tots presos polítics catalans i el retorn dels exiliats ja que just avui fa 8 mesos que @jcuixart i @jordialapreso van ser empresonats de forma inexplicable a Soto del Real #LlibertatPresosPolítics pic.twitter.com/tjUmG6GfdK — Òmnium Cultural (@omnium) 16 de juny de 2018

🔴 Acabem l'acte de Barcelona amb la intervenció de Montse Puigdemont, @BetonaComin i @SusannaBarreda, familiars de presos i exiliats, en nom de l'@ACDretsCivils 👉 Ara està en joc la democràcia no només a Catalunya sinó a tota Europa. #RepúblicaÉsLlibertat pic.twitter.com/dYMkFUfNYt — Assemblea Nacional (@assemblea) 16 de juny de 2018

Un miler de persones, segons la Guàrdia Urbana, ha participat a l'acte organitzat per l'Assemblea Nacional de Catalunya i Òmnium Cultural aquest dissabte la plaça Catalunya per mostrar el suport als presos polítics i exiliats catalans. Les dues entitats commemoren que fa 8 mesos que Jordi Sànchez i Jordi Cuixart són a la presó de Soto del Real. L'actual presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie i el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, han liderat un acte emotiu on s'ha aixecat pilars castellers en commemoració."No ens valen els debats dels acostaments. És llei. Exigim l'alliberament i que tornin a casa" ha reclamat Mauri. El vicepresident de l'entitat ha llegit una carta escrita per Cuixart, on donava les "gràcies de tot cor per ser-hi sempre, per omplir les places de color i mocadors grocs". El reelegit president d'Òmnium ha recordat als assistents que "han de mostrar al món que els catalans poden tocar el cel".Per la seva banda, Elisenda Paluzie ha asseverat que acostar els "presos polítics" a centres catalans és una "exigència de la llei", i ha avisat que ara començarà una "etapa" on el govern espanyol anirà "fent gestos" perquè la ciutadania pensi que és "generós". De cara al judici que afrontarà l'independentisme a la tardor, ha afirmat que "s'haurà de mobilitzar i internacionalitzar la causa política, tots junts i units aquí i arreu, per mostrar al món que en un Estat democràtic no es pot acusar de delictes falsos i inventats dirigents polítics ni de la societat civil".La presidenta de l'ANC també ha llegit una carta, aquesta de Jordi Sànchez, on ha agraït de tot cor l'escalf de tots, ja que "sense ells al seu costat la presó seria insuportable". Aquest acte és un dels diversos que se celebren arreu del territori, als municipis i localitats natals de la totalitat de polítics presos i exiliats catalans.Amics i familiars dels presos han pujat a l'escenari per homenatjar-los. Actuacions musicals i els pillars castellers de les colles del Poble Sec i Sagrada Familia han arrodonit l'emotivitat de l'acte. Els pilars seran protagonistes durant tot el dissabte gràcies a la iniciativa "Pilars per la Llibertat", que ha començat a Soto del Real i es farà a totes les localitats natals dels presos i exiliats.Aquest matí ha tingut lloc l'assemblea general d'Òmnium Cultural que ha reelegit Jordi Cuixart com a president de l'entitat . Durant l'acte, en un missatge escrit des de la presó i llegit per l'actor Joan Crosas, Cuixart ha convidat el sobiranisme a abanderar l'"oferta de diàleg permanent" amb l'Estat , un diàleg "basat en la confiança, però sense demanar renúncies a ningú".

