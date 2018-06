Massiva manifestació a Pamplona contra l'empresonament dels joves d'Altsasu

VÍDEO La mare d'un dels joves d'Altsasu llegeix la carta del seu fill des de la presó https://t.co/QFS9qJeMnu pic.twitter.com/jYpYLGRkes — NacióDigital (@naciodigital) 16 de juny de 2018

VÍDEO Record per als presos polítics catalans al final de la massiva manifestació que ha desbordat Pamplona contra l'empresonament dels joves d'Altsasu https://t.co/QFS9qJeMnu pic.twitter.com/VwHCv7BekH — NacióDigital (@naciodigital) 16 de juny de 2018

📌 Montaje policial.

📌 Vulneración de derechos.

📌 Sentencia desproporcionada.



Una marea humana desborda Iruñea reclamando Justicia para lxs jóvenes de #Altsasu Rabia, impotencia pero también apoyo y solidaridad.



Ez zaudete bakarrik, zuekin gaude! #AltsasukoakASKE pic.twitter.com/vjANuoS14W — Andros173 🎗️🔻 (@andros173) 16 de juny de 2018

La manifestación es favor de las libertad de los jóvenes de Altsasu desborda Iruña. La imagen es espectacular. ASKATU ALTSASUKOAK!#AltsasukoakAske pic.twitter.com/xKFNtzmvTD — Raúl Conde (@chinaskyspirit) 16 de juny de 2018

Massiva manifestació pel centre de Pamplona, al País Basc, per mostrar el rebuig a l'empresonament dels joves d'Altsasu. Milers de persones han sortit al carrer de la capital navarresa clamant justícia i llibertat pels vuit joves de la població per l'agressió a dos guàrdies civils i les seves parelles el 15 d’octubre del 2016.Una pancarta amb el lema "No és justícia. #Altsasukoakaske" encapçala la protesta convocada pels familiars dels joves, que ha començat poc després de les cinc de la tarda de l'estadi d'El Sadar i que acabarà a la plaça de la Libertad. A la manifestació hi ha polítics de les formacions basques EH Bildu i Geroa Bai i també hi ha molts catalans que llueixen samarretes grogues i onegen estelades.La manifestació ha comptat amb el suport de mig centenar d'agents polítics, sindicals i culturals navarresos.Una manifestació que arriba dos dies després que la Fiscalia de l'Audiència Nacional recorregués la sentència a vuit joves de la població per l’agressió a dos guàrdies civils i les seves parelles el 15 d’octubre del 2016 perquè entén que sí que ha de ser qualificada com a terrorisme.El ministeri públic demanava penes d’entre 12 anys i mig i 62 anys i mig de presó per als vuit acusats per delictes de lesions i amenaces terroristes, però finalment la Secció Primera de la Sala del Penal els va condemnar a 2 i 13 anys per atemptat a agents de l’autoritat, lesions, desordres públics i amenaces.A Lleida, els Comitès de Defensa de la República amb el suport de 30 entitats i partits independentistes han convocat a les 18h una concentració de suport als joves condemnats d'Altsasu que ha reunit unes 200 persones a la plaça de Ricard Vinyes. La pancarta principal portava com a lema 'Això no és justícia' i durant l'acte s'ha cridat proclames exigint la llibertat dels joves navarresos.L'advocat Simeó Miquel ha explicat el procés judicial d'aquest cas i s'ha llegit un manifest. També s'ha adreçat als assistents el Josep Aldabó, el veí de Lleida de 65 anys que aquest divendres al matí va ser agredit per portar el llaç groc a la solapa. Uns joves que arrencaven cartells el van increpar i un d'ells en va colpejar amb un objecte contundent i li van haver de posar set punts de sutura a l'orella.Precisament la majoria de concentrats han marxat en manifestació fins a la comissaria dels Mossos per acompanyar el Josep a formalitzar la denúncia.

