Atac al memorial de Lluís Companys de Besalú

El Memorial dedicat a Lluís Companys de Besalú (Garrotxa) ha aparegut malmès aquest dissabte a la matinada. En concret, uns desconeguts han amputat una de les espardenyes que conformaven l'obra 'Roses blanques per a Companys', de l'escultora garrotxina Duaita Prats.L'Ajuntament ha anunciat que ho posarà en coneixement dels Mossos d'Esquadra i que es contactarà amb l'escultora perquè torni a fer el memorial. Tot apunta que els responsables han fet servir una serra radial per tallar l'espardenya, que està feta de ferro com la resta de l'obra.Roses blanques a Companys' és un poema visual situat a la Plaça del Bisbe de Besalú i va ser inaugurat ara fa un any per part de l'aleshores president de la Generalitat, Carles Puigdemont. El memorial està compost per un escrit en una llosa, juntament amb dues espardenyes, una rosa i quatre barres de ferro.

