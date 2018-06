​La Generalitat exigeix al govern espanyol que aixequi la suspensió de la llei d'habitatge

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha exigit aquest dissabte al govern espanyol que aixequi la suspensió parcial de la Llei d'habitatge i que aquesta es pugui aplicar "en plenitud". Després del suïcidi d'un home que anava a ser desnonat a Cornellà de Llobregat , Calvet ha afirmat que es podrien haver ofert més solucions en aquest cas si el govern del PP no hagués enviat al TC la llei 4/2016 de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones en risc d'exclusió residencial."Un dels articles suspesos d'aquesta llei obliga les entitats financeres i grans tenidors a oferir solucions de reallotjament abans d'executar un desnonament", ha afirmat el conseller de Territori en declaracions a RAC1 . "Si aquest article hagués estat vigent, si s'hagués pogut aplicar amb contundència, en aquest cas de Cornellà segurament podríem haver ofert més solucions", ha precisat Calvet. "Instruments en tenim. Potser són insuficients i hem de tenir-ne més", ha reflexionat en veu alta el conseller de Territori i Sostenibilitat."Hem de tenir més parc d'habitatge, i hauríem d'aconseguir que la legislació protegeixi més ajuntaments, la Generalitat i sobretot les famílies", ha continuat Calvet, que ha revelat que al cap de poques hores del tràgic succés va parlar amb l'alcalde de Cornellà. "Nosaltres tenim a disposició de l'ajuntament 33 habitatges per tal de trobar solucions a problemàtiques com la de dijous", ha afirmat Calvet, que també ha valorat i s'ha mostrat reticent de nou pel que fa a la proposta de l'Ajuntament de Barcelona d'obligar els constructors a destinar un 30% dels nous pisos a habitatge de lloguer social "Ens planteja molts dubtes jurídics, tècnics i econòmics. I més si va associada a una suspensió de llicències", ha assenyalat el conseller de Territori i Sostenibilitat, que ha avançat que vol demanar una reunió amb el consistori liderat per Colau. "Una suspensió de llicències residencials a tot Barcelona -que es pot allargar dos anys- seria una veritable catàstrofe. Vol dir una paràlisi que segurament aniria en contra de l'objectiu de l'ajuntament, de lluita contra l'especulació", ha conclòs Calvet.

