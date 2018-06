Troben un cadàver d'un home surant al riu Cardener a Súria

Una persona ha trobat aquest dissabte al matí el cos d'un home sense vida surant al riu Cardener al seu pas per Súria (Bages) i ha alertat a la policia local del municipi. El cadàver s'ha trobat a l'altura del carrer Àngel Guimerà cap a les 10.20 hores. Fins al lloc s'hi ha desplaçat efectius dels Mossos d'Esquadra que investiguen les circumstàncies de la mort i la identitat de la víctima.El jutge ha fet ja l'aixecament del cadàver que, segons fonts policials, no ha mort recentment, per l'estat en què ha estat trobat, tot i que en trobar-se a l'aigua, es fa més difícil de determinar. Els Mossos d'Esquadra treballen en determinar la causa de la mort, tot i que al vespre encara no s'havia concretat si havia estat una mort natural o hi havia algun indici de violència.

