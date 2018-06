​El portaveu d'Exteriors del PP al Congrés es presentarà per succeir Rajoy en el partit

El portaveu del PP en la Comissió d'Afers exteriors del Congrés, José Ramón García-Hernández, ha anunciat aquest dissabte que presentarà la seva candidatura al congrés extraordinari del PP que triarà al successor de Mariano Rajoy al capdavant de la formació i que se celebrarà els 20 i 21 de juliol a Madrid García-Hernández –diputat per Àvila nascut el 1971- ha explicat que el seu objectiu és "rearmar tot el centredreta" i ha assenyalat que les polítiques del PP han de reflectir els valors liberals, conservadors i de l'humanisme cristià, que "posen al centre a la persona".El també responsable de Relacions Internacionals del PP ha advertit que si la seva formació no afronta aquest "rearmament de principis i valors corre el risc de quedar-se desdibuixat", en un moment en què l'esquerra, ha subratllat, ha apostat per "liquidar la Constitució de 1978 i arraconar" els populars. Segons ha ressaltat, aquesta "transformació" que ha de fer el PP l'han realitzat ja altres partits conservadors europeus.García-Hernández, que ja va prendre la paraula dilluns passat davant la Junta Directiva del PP que va presidir Rajoy i que va posar data al conclave de juliol, ha defensat també la importància que els militants participin en aquest procés congressual i ha defensat la premissa d'"un militant, un vot".Els aspirants que vulguin competir pel lideratge del PP podran presentar formalment la seva candidatura entre el 18 i el 20 de juny (fins a les 14.00 hores). De moment, han anunciat també la seva intenció de fer-ho l'exministre d'Exteriors José Manuel García-Margallo, i l'expresident de Noves Generacions del País Valencià José Luis Bayo.Diferents càrrecs del PP estan pendents de si també dona aquest pas el president de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo o l'exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. En les travesses apareixen també altres noms, com la secretària general del PP, María Dolores de Cospedal o fins i tot l'exministre de Foment Iñigo de la Serna.

