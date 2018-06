​El Sónar bat un nou rècord i aplega 126.000 assistents en el 25è aniversari

La XXV edició del Sònar ha suposat un nou rècord d'assistents per al festival musical i n'ha aplegat 126.000 procedents de 119 països, de manera que han estat 3.000 més que l'any passat , segons ha informat l'organització. De manera extraordinària, el Sónar 2019 i Sónar+D no es farà el juny com és habitual sinó que se celebrarà el 18, 19 i 20 de juliol, mentre que en el 2020 tornarà a ser el juny. En concret, el 18, 19 i 20 de juny.El festival d'enguany ha reunit 64.000 persones en el Sónar de Dia i 62.000 en el de Nit. La distribució del públic és un 54% d'origen nacional i el 46% d'internacional. El Sónar+D, que és el congrés de creativitat i tecnologia, ha registrat la participació de 5.900 professionals de 3.300 entitats i empreses. El pròxim dilluns sortiran a la venda els primers abonaments per la Sónar 2019 a 115 euros, i les acreditacions professionals per al Sónar+D de l'any que ve es vendran a partir del 26 de juny a un preu de 180 euros.

