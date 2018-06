El PDECat exigeix a Colau diàleg abans d'obligar els promotors a construir pisos socials

L'oposició municipal de Barcelona ha posat aquest dissabte condicions al govern d'Ada Colau perquè pugui prosperar la proposta d'obligar els promotors a destinar un 30% dels edificis nous i de grans rehabilitacions a habitatge protegit. El PDECat ha exigit a l'alcaldessa que no la tiri endavant sense diàleg, i aquesta formació i ERC han centrat les seves reivindicacions a demanar que es retiri la suspensió de llicències. Colau preveu que, si el dilluns s'aprova la mesura, les noves llicències ja hagin de complir la nova normativa El regidor del PDECat Jordi Martí s'ha alineat amb les crítiques que ja ha manifestat la Generalitat, que ha plantejat els seus "dubtes" sobre la mesura , i ha emplaçat el govern a "obrir de manera immediata una taula de diàleg" amb els grups polítics que comparteixen l'objectiu de fer créixer el parc públic d'habitatge de lloguer assequible i amb el conjunt del sector, entitats, sindicats i associacions "per fer possible que aquesta proposta arribi a bon port".Martí ha insistit a reclamar al govern que desisteixi de la suspensió de llicències. "Si no opta per establir una moratòria a aquesta suspensió de llicències per fer obra nova o grans rehabilitacions, el grup del PDECat de cap manera podrà permetre que tiri endavant la proposta, per molt que puguem estar d'acord en l'objectiu de fons d'augmentar el parc d'habitatge social i públic de la ciutat de Barcelona", ha advertit.Per a Martí, Colau vol imposar la proposta sense cap tipus de diàleg, i ha denunciat la manca de respecte que, a parer seu, ha tingut Barcelona en Comú amb el primer grup de l'oposició, amb el qual l'alcaldessa va acordar el Pla d'habitatge ara fa dos anys. "És incomprensible aquesta actitud, si no és que volen que l'acord que vam tancar salti pels aires", ha ressaltat, i ha recordat l'aposta del PDECat per l'habitatge de lloguer assequible, però creu que no es pot tirar endavant "a costa de paralitzar tot el sector"."Tal com està dissenyada, aquesta mesura tindria efectes contraris als desitjats, amb la paralització d'una bona part de l'economia de la ciutat, una gran inseguretat jurídica, un increment del preu mitjà de l'habitatge lliure, i afavoriria moviments especuladors", ha relatat, en sintonia amb el que ja va expressar aquesta setmana el conseller de Territori, Damià Calvet, i que ha reiterat aquest mateix dissabte Per la seva banda, el líder d'ERC i candidat a les municipals, Alfred Bosch, ha demanat al govern que "no posi obstacles i no paralitzi la construcció" amb la suspensió de llicències. En un comunicat, el grup municipal ha reiterat que per arribar a un acord sobre habitatge solament és necessari que no s'apliqui aquesta suspensió, per la qual cosa ha dit que "és el govern de Colau qui ha de decidir si vol tirar endavant la proposta".El líder del PSC i candidat a les municipals, Jaume Collboni, també ha carregat contra l'alcaldessa per les seves polítiques en habitatge i ha afirmat que és l'"emperadriu del nyap i la improvisació". En la seva intervenció a l'escola d'estiu del PSC, Collboni ha avisat que la proposta d'obligar els promotors a fer habitatge social "ben plantejada té sentit, però una altra vegada ho fa malament". El socialista també rebutja la suspensió de llicències."És una mesura improvisada, no dialogada, no acordada i sense escoltar els agents de la construcció", ha retret, per reblar: "Li direm que així no". El socialista també ha criticat el govern de Quim Torra, que ha dit que està "encallat en un viatge impossible", i l'ha contraposat al de Pedro Sánchez, que prioritza l'"agenda social".

