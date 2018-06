​El PSOE ja fa campanya: «Ens heu de votar per tenir l'AP-7 lliure de peatge»

El ministre de Foment, José Luis Ábalos, ha assegurat aquest dissabte que "lluitarà" per construir el Corredor Mediterrani ferroviari i per acabar amb els peatges a Catalunya quan finalitzin les seves concessions. "Jo lluitaré pel Corredor Mediterrani, com vols que no ho faci? I clar que lluitaré perquè les concessions dels peatges s'acabin en la data del seu venciment", ha afirmat en la seva intervenció durant l'escola d'estiu del PSC a Barcelona.Tot i això, ha avisat que per poder fer-ho hauran de guanyar les pròximes eleccions i ha posat l'exemple del peatge de l'AP-7 entre Alacant i Tarragona, la concessió del qual finalitza el desembre del 2019: "La voleu lliure? Per a això ens heu de votar".Ábalos ha afirmat que el nou govern obre una "gran oportunitat" de dialogar amb Catalunya i que es mantindran coherents amb les seves posicions. "Quantes vegades hem dit que no hi ha solució al problema que tenim si no és amb un govern socialista a Madrid? Ho tenim ara. Tenim aquesta gran oportunitat. La gran oportunitat és obrir el diàleg, no desqualificar", ha defensat.També ha explicat que no entén a Espanya sense Catalunya i que treballarà perquè es mantingui així: "No vull que em privin de ser part de Catalunya. Estic disposat a lluitar per això". Així mateix, ha reivindicat el paper del PSC en la solució de la situació a Catalunya i ha assenyalat que vol que sigui "part de la solució i part del motor".Ábalos ha sostingut que el govern espanyol no pot governar com si hagués guanyat unes eleccions, ja que considera que han de ser conscients que han arribat a l'executiu a través d'una moció de censura. Per això, ha apostat per una "política dialogant" i per la pluralitat, en lloc de la imposició i la unilateralitat."Obrim el govern de la nació a tota la nació. I ho obrim des d'una perspectiva del segle XXI", ha reivindicat, i ha assegurat que respon les sensibilitats de la societat actual. A més, ha afegit que el govern ha d'oferir a la ciutadania tranquil·litat i certituds: "Serem la garantia de l'estabilitat".

