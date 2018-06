Bartomeu visita Sandro Rosell a Soto del Real

El president del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, ha visitat Sandro Rosell a la presó de Soto del Real aquest dissabte al matí, als voltants de les 12h. Segons ha informat RAC1, és la primera vegada que l'actual president es trasllada a la presó on fa més d'un any internat el seu antecessor per corrupció.L'expresident Rosell ha demanat diverses vegades la seva llibertat. Tot just fa unes setmanes declarava davant la jutge Carmen Lamela, al·legant que no se l'imputi el delicte de fuga per no haver-hi "cap risc" que marxi. Onze cops se li ha denegat aquesta petició. A Rosell se l'investiga per un presumpte blanqueig de 15 milions d'euros.

