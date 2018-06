Apareix morta la regidora que va confessar la corrupció del PP valencià

María José Alcón, exregidora de Cultura de València, ha aparegut morta després de caure d'un balcó a Callosa d'en Sarrià (Marina Baixa). L’exedil s’hauria precipitat pel balcó de la casa on vivia i el cos ha estat localitzat pel seu marit, el també exregidor del PP al consistori i exvicealcalde de la ciutat, Alfonso Grau, que en el moment dels fets es trobava fora de casa ja que havia sortit amb un amic.L’exedil va confessar la corrupció al PP valencià. En una trucada al seu fill, que s’ha convertit en una de les claus per investigar el cas contra Rita Barberà, va explicar el blanqueig que duïa a terme el partit, conegut en aquell moment com a “pitufeig”. La trucada es va convertir en una de les proves que van entrar a la investigació del cas Taula.La Guàrdia Civil ha oberta una investigació en relació amb la mort d’una dona de la localitat, encara que no han concretat les circumstàncies ni l’identitat de la persona morta.L’exedil, investigada pel cas Taula, portava anys delicada de salut i havia passat per diversos ingressos hospitalaris. Al juny del 2009 va haver de ser ingressada a la Fe de València després de patir un accident domèstic al seu domicili de Mislata, on va caure des d’una alçada de dos metres i va resultar ferida greu.

