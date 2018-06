Rivera vol deixar fora del Congrés els partits que no superin el 3% dels vots

El líder de Ciutadans, Albert Rivera, ha proposat una reforma per deixar fora del Congrés dels Diputats tots aquells que no superin el 3% els vots a tot l'estat, en especial aquelles candidatures nacionalistes que no superen la barrera autonòmica. "Qui vulgui estar al Congrés que tregui vots suficients i pensi per a tots els espanyols" ha afirmat. La petició arriba des d'un acte de la plataforma "España Ciudadana" a Màlaga, on Rivera ha defensat la reforma de la Constitució però no per "contentar aquells que volen liquidar Espanya".Aquesta reforma proposa modificar la llei orgànica de règim electoral general (LOREG) deixaria fora del Congrés totes aquelles candidatures que no superin la barrera electoral del 3% dels vots, sobretot aquelles candidatures autonòmiques que no concorren a tot l'estat espanyol, com per exemple el PNB o el PDeCat. Qualifica l'actual llei "d'injusta", ja que el vot dels espanyols ha de valer igual "sigui d'on sigui".El president taronja segueix l'embat contra el nou govern socialista. En l'acte, acompanyat de diverses personalitats com Mario Vargas Llosa, ha recordat que "22 parits nacionalistes han recolzat el president actual" i ha llençat una pregunta a l'aire. "De veritat es pensa Sánchez que els espanyols estem d'acord en aixecar el 155 a Catalunya?"

