L'unionisme se cita a l'institut de Sant Andreu de la Barca per protestar contra l'«adoctrinament»

Ser Guardia Civil es una profesión muy digna. ¡No podemos consentir que a sus hijos se les señale y se les maltrate psicológicamente en los colegios! #PerUnaEscolaDeTots #PorUnaEscuelaDeTodos pic.twitter.com/YM65pk6auw — Soc. Civil Catalana (@Societatcc) 16 de juny de 2018

Una dotzena d'entitats han convocat per aquest diumenge al migdia una concentració que partirà del mercat setmanal de Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat) per protestar contra l'adoctrinament a l'escola. La marxa es produeix en aquesta població en contra dels docents de l'institut El Palau que estan acusats d'"humiliar" fills de guàrdies civils, i s'ha convocat per donar suport a aquests alumnes.La convocatòria duu el lema "¡Ni sectarisme ni adoctrinament! #PerUnaEscolaDeTots", i entre els promotors de la marxa figuren l'Associació Espanyola de Guàrdies Civils, Societat Civil Catalana i la Coordinadora per Tabàrnia. "Ens hem reunit un grapat d'associacions que treballem contra l'adoctrinament per protestar i donar suport a aquests nens i les seves famílies", explica al web la Coordinadora per Tabàrnia . L'entitat posarà tres autobusos gratuïts des de Tarragona, Reus i Salou. Darrerament també s'han produït concentracions a favor del professorat . Convocats pel Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE), unes 500 persones van sortir al carrer el diumenge passat a Barcelona per protestar contra la repressió a la qual consideren que s'ha sotmès la professió docent els darrers mesos, després dels assenyalaments a 9 professors de l'Institut El Palau i 8 professors més de la Seu d'Urgell per suposats delictes d'odi i adoctrinament.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)