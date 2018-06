VÍDEOS I FOTOS Pilars arreu del territori coincidint amb els vuit mesos de presó dels Jordis

📷 S'aixequen dos pilars per la llibertat al bell mig de plaça Catalunya, a Barcelona. Arreu del país, n'hem aixecat per cadascuna de les persones preses i exiliades, també a les presons. Seguirem fent pinya per la llibertat i la República 💪 #RepúblicaÉsLlibertat pic.twitter.com/Psfp5gjTcF — Assemblea Nacional (@assemblea) 16 de juny de 2018

Fragment dels #PilarsperlaLlibertat on els @Marrecs de Salt han aixecat un pilar per la llibertat dels presos polítics i exiliats al poble natal del MHP @KRLS Puigdemont. pic.twitter.com/yXDOr1slV3 — Vila d'Amer (@viladAmer) 16 de juny de 2018

A Amer, Sallent, Vic i Parets del Vallès també s'han aixecat #pilarsperlallibertat perquè volem la nostra gent a casa #UsVolemACasa pic.twitter.com/RXYmbFP95k — Òmnium Cultural (@omnium) 16 de juny de 2018

Les colles castelleres de Catalunya han homenatjat als presos i exiliats polítics al llarg del dia. Impulsada per una mobilització conjunta entre l'ANC i Òmnium, els "Pilars per la llibertat" s'han aixecat a tots els municipis natals dels empresonats i exiliats, coincidint amb els vuit mesos a la presó que porten Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. La presidenta de l'Assemblea, Elisenda Paluzie i el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, s'han anat desplaçant arreu de les localitats on s'alçaven els castells. L'acte més multitudinari ha estat a la Plaça Catalunya de Barcelona Els 'pilars per la llibertat' s'han alçat a Amer (Carles Puigdemont), Torroella de Montgrí (Dolors Bassa), Sant Vicenç dels Horts (Oriol Junqueras), Caldes de Montbui (Raül Romeva), Terrassa (Josep Rull i Lluís Puig), Parets del Vallès (Jordi Turull), Santa Perpetua de Mogoda (Jordi Cuixart), Vic (Marta Rovira), Sallent (Anna Gabriel) i Xerta (Carme Forcadell). Els quatre pilars de Barcelona són els corresponents a Jordi Sànchez, Clara Ponsatí, Joaquim Forn i Toni Comín.S'han celebrat multitud d'actes, concerts i lectura de parlaments en totes les localitats on s'han aixecat els pilars. A més, aquest mateix dissabte, Jordi Cuixart ha estat reelegit com a president d'Òmnium amb un suport massiu de les seves bases, en una assemblea celebrada a la Vall d'Hebron de Barcelona, la més multitudinària de la seva història.

