Jordi Cuixart, reelegit president d'Òmnium amb un suport massiu dels socis

Coincidint amb els vuit mesos d'empresonament de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, Òmnium celebra l'assemblea més massiva de la seva història en la qual ha revalidat la confiança en el seu president, reclòs a Soto del Real. Cuixart ha rebut 28.151 vots dels 28.183 sufragis emesos. Al costat del president hi serà Marcel Mauri de los Ríos, actual vicepresident i portaveu de l'entitat, que també ha obtingut una àmplia confiança dels socis per formar tàndem amb Cuixart. Marina Llansana i Joan Vallvé exerciran les altres vicepresidències.En un missatge escrit des de la presó i llegit per l'actor Joan Crosas, Cuixart ha convidat el sobiranisme a abanderar l'"oferta de diàleg permanent" amb l'Estat, un diàleg "basat en la confiança, però sense demanar renúncies a ningú". Cuixart ha puntualitzat que l'independentisme "no pot focalitzar la seva estratègia en el moviment antirepressiu".Òmnium, que ja frega els 120.000 socis, pretén ser l'associació de referència del sobiranisme civil. De fet, Cuixart ha reclamat els socis que treballin per fer d'Òmnium "la principal entitat cívico-cultural d’Europa". El missatge del president ha estat acompanyat de crits de "llibertat, llibertat" d'un pavelló de la Vall d'Hebron ple a vessar. A primera fila, una gran representació institucional, amb la presència també dels dirigents dels partits sobiranistes, així com representants de l'associacionisme civil i els sindicats. El president de la Generalitat, Quim Torra; el president del Parlament, Roger Torrent; i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, han encapçalat la fila d'autoritats.Els resultats validats a Vall d'Hebron reforcen el lideratge de Cuixart i el paper de Marcel Mauri de los Ríos com a mà dreta del president d'Òmnium. El projecte manté l’aposta per campanyes com Lluites Compartides, Crida per la Democràcia o Demà pots ser tu.

Discurs de Jordi Cuixart a l'assemblea d'Òmnium by naciodigital on Scribd

