Cuixart convida el sobiranisme a abanderar l'«oferta de diàleg permanent amb l'Estat»

VÍDEO Crits de «llibertat, llibertat» coincidint amb el missatge de @jcuixart des de la presó de Soto del Real https://t.co/fsf5z1bNsy pic.twitter.com/lkvbqLs24s — NacióDigital (@naciodigital) 16 de juny de 2018

Txell Bonet, parella de Jordi Cuixart Foto: ACN

Coincidint amb els vuit mesos d'empresonament de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, Òmnium ha celebrat l'assemblea més massiva de la seva història, amb més de 3.000 persones congregades al pavelló de la Vall d'Hebron. Els socis han revalidat la confiança en el seu president, reclòs a Soto del Real, en una jornada emotiva i plena de referències a la llibertat dels presos polítics. Cuixart ha rebut 28.151 vots dels 28.183 sufragis emesos pels socis. Al costat del president hi serà Marcel Mauri de los Ríos, actual vicepresident i portaveu de l'entitat, que també ha obtingut una àmplia confiança de les bases per formar tàndem amb Cuixart. Marina Llansana i Joan Vallvé exerciran les altres vicepresidències.En un missatge escrit des de la presó i llegit per l'actor Joan Crosas, Cuixart ha convidat el sobiranisme a abanderar l'"oferta de diàleg permanent" amb l'Estat, un diàleg "basat en la confiança, però sense demanar renúncies a ningú". En un moment en què l'independentisme està pendent dels gestos del nou govern de Pedro Sánchez -el president espanyol té previst reunir-se amb el Govern de la Generalitat-, Cuixart ha insistit en la via del diàleg i ha puntualitzat que l'independentisme "no pot focalitzar la seva estratègia en el moviment antirepressiu".El president d'Òmnium, que sempre ha treballat per eixamplar les parets de l'independentisme interpel·lant els ciutadans i les formacions polítiques situades a la perifèria del clam sobiranista, ha volgut recalcar en el seu missatge que "ningú ha de renunciar a les seves senyes d’identitat". Cuixart ha volgut explicitar que la cultura, una de les missions de l'entitat, és la "principal garant dels valors republicans". "L’assoliment de la República serà possible tard o d’hora si aquesta és la voluntat del poble de Catalunya", ha reblat.El dirigent del sobiranisme civil ha instat l'independentisme a aprofitar el comportament de l'Estat per "internacionalitzar la vulneració de drets i llibertats". "En aquest judici contra la democràcia, quan Espanya jutja la democràcia, estem davant d’una oportunitat única", ha especificat.Òmnium, que ja frega els 120.000 socis, pretén ser l'associació de referència del sobiranisme civil. De fet, Cuixart ha reclamat els socis que treballin per fer d'Òmnium "la principal entitat cívico-cultural d’Europa". El missatge del president ha estat acompanyat de crits de "llibertat, llibertat" d'un pavelló de la Vall d'Hebron, ple a vessar. A primera fila, una gran representació institucional, amb la presència també dels dirigents dels partits sobiranistes, així com representants de l'associacionisme civil i els sindicats. El president de la Generalitat, Quim Torra; diversos consellers del Govern; el president del Parlament, Roger Torrent; i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, han encapçalat la fila d'autoritats.El projecte de Cuixart manté l’aposta per campanyes com "Lluites Compartides", "Crida per la Democràcia" o "Demà pots ser tu". Coincidint amb el moment de maduresa, l'entitat ha anunciat que obrirà una delegació a Brussel·les per "denunciar els atacs a la llibertat i els drets civils" . Així ho ha exposat Marcel Mauri de los Ríos, que ha afirmat que l'oficina també ha de servir per "projectar la riquesa de la cultura catalana" i la "immensitat" de la llengua. El discurs de la mà dreta de Cuixart ha incidit en l'aposta per fer una "República de tots i pera tots" i en la necessitat de l'alliberament "immediat" dels presos per superar el moment d'excepcionalitat.

Discurs de Jordi Cuixart a l'assemblea d'Òmnium by naciodigital on Scribd

