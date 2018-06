​Mor una motorista en un xoc frontal amb una furgoneta a la GI-682 a Blanes

Una motorista ha mort aquest dissabte al matí en un xoc frontal amb una furgoneta a la GI-682 a Blanes (la Selva), segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). L'avís del sinistre s'ha rebut a les 06.34 hores al quilòmetre 7 de la GI-682, que connecta Blanes i Lloret de Mar, just davant de l'Hospital Comarcal de la Selva.Per causes que encara s'estan investigant, s'ha produït una col·lisió frontal entre una motocicleta i una furgoneta. Com a conseqüència de la topada, ha mort la conductora i única ocupant del vehicle de dues rodes, d'identitat encara desconeguda.Arran de la incidència, s'han activat cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra i una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Quant a l'afectació viària, la GI-682 ha estat tallada en el tram de l'accident en ambdós sentits de la marxa durant aproximadament uns quinze minuts.

