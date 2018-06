L'Aquarius ja navega per aigües espanyoles

El vaixell Aquarius, juntament amb dos vaixells més de la Marina italiana que traslladen els 630 rescatats a aigües del Mediterrani central, es troben ja en aigües espanyoles. Durant aquest dissabte han passat per davant de les costes de les Illes Balears en el seu periple cap a València, on arribaran previsiblement aquest diumenge sobre les 12 h., segons ha informat el president de Metges Sense Fronteres, David Noguera.Segons Noguera, les persones que viatgen a bord “estan estables” tot i que es tracta d’un viatge “llarg i en condicions dures”. Així, ha explicat que aquesta ha estat una travessia “massa llarga” i ha insistit en recordar que la seva opció preferida “sempre ha estat desembarcar-los al port més proper”. A més, les condicions meteorològiques, amb vent i onades altes, “no han ajudat” i han provocat “molts episodis de marejos i de vòmits”.Així mateix, ha indicat que moltes de les persones viatgen en condicions d’estrès molt altes per les experiències “molt traumàtiques” que han viscut no només a l’aigua sinó durant les setmanes i mesos anteriors. No obstant, ha destacat qeu els equips que viatgen “estan preparats” per atendre’ls.No obstant, ha insistit que dintre del buc hi viatgen persones de col·lectius especialment vulnerables com nens i dones embarassades i persones que han patit cremades de segons grau per la barreja d’aigua i combustible. Per això, ha recalcat que és “fonamental” portar-los a un port “segur” perquè “siguin acollits i tractats de forma digna i tots els seus drets siguin respectats.Noguera ha explicat que la tasca de MSF acabarà quan arribin a València, que quedaran a càrrec de les autoritats i de la Creu Roja. El dispositiu de recepció dels rescatats que s’ha establert al Port de València comptarà amb unes 70 o 80 persones, que els oferiran una primera atenció sanitària, psicosocial i bens bàsics.Podeu seguir el periple pel Mediterrani en directe a aquest enllaç

