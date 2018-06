Incomoditat a JxCat per l'ús que farà de la marca el PDECat a les municipals

Incomoditat a Junts per Catalunya per l'ús que farà de la marca el PDECat a les eleccions municipals del 2019. Un dels seus cap visibles, el vicepresident primer de la mesa del Parlament, Josep Costa, ho ha fet públic apuntant, en una piulada a Twitter, que "no és el mateix ser Junts per Catalunya que dir-se Junts per Catalunya"."L'important no és participar. És guanyar". Aquest és l'esperit del missatge que va voler llançar Marc Solsona, alcalde de Mollerusa, diputat al Parlament i president del Consell d'Acció Municipal del PDECat, en la convenció municipalista que va celebrar la formació a Castelldefels aquest divendres D'aquí n'ha de sortir una fórmula "flexible" -sobre la base de la marca Junts per Catalunya- de cara a les eleccions que s'han de celebrar el 26 de maig del 2019. Ara que ja falta menys d'un any, la maquinària del partit es posa a treballar per revalidar la victòria obtinguda per CiU els anys 2011 i 2015.En concret, segons les fonts consultades per, la idea és que cadascuna de les candidatures tingui l'apel·lació final "JC" -acrònim de Junts per Catalunya- al final.

