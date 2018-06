La Guàrdia Civil identifica castellers de la Vella de Valls a Soto del Real

📣 Portem la revindicació de la llibertat a les presons! 🎗 Aquest matí hem arribat a Alcalá-Meco i a Soto del Real per aixecar pilars de llibertat amb la @collavella. Ara ens dirigim a Estremera. Ens teniu al costat, no defalliu. Nosaltres no ho farem! #RepúblicaÉsLlibertat pic.twitter.com/4qhAjZ9DD2 — Assemblea Nacional (@assemblea) 16 de juny de 2018

Una setantena de castellers han sortit aquest dissabte a la matinada del local d'assaig de la Colla Vella dels Xiquets de Valls per participar en un acte de suport als presos polítics. Durant l'expedició, impulsada per l'entitat, s'ha alçat un pilar de reconeixement davant de cadascuna de les presons madrilenyes on encara romanen tancats els dirigents polítics catalans: Alcalá-Meco, Soto del Real i Estremera.La colla ha volgut fer coincidir aquest esdeveniment amb el 16 de juny, la data en què fa vuit mesos que els presidents d'Òmnium Cultural i de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, van entrar a presó. Just al centre penitenciari de Soto del Real, on estan empresonats Cuixart i Sànchez, agents de la Guàrdia Civil han identificat tots els membres de l'expedició.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)