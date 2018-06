Marín repetirà com a alcaldable del PSC a l'Hospitalet i aposta per aliances «d'esquerres»

L'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) i número dos del PSC, Núria Marín, repetirà com a candidata a la reelecció a les eleccions municipals del 2019, amb confiança per revalidar el càrrec i apostant per aliances postelectorals "d'esquerres" a la ciutat.En una entrevista d'Europa Press, ha explicat que té moltes ganes de seguir lluitant per a un projecte que fa 10 anys que defensa com a alcaldessa, combinant "l'atenció més propera a les persones amb els grans projectes de ciutat".Sobre si tem que el debat nacionalista català enteli els comicis, ha respost que les municipals "són unes eleccions diferents i, si bé hi ha ideologia darrere de cada candidat, la gent té en compte la persona i el seu equip".Ha reivindicat la seva aposta per les polítiques progressistes, quan li han preguntat per possibles futures aliances amb Cs: "Governar partits de dretes no és el que majoritàriament els ciutadans de l'Hospitalet voldrien". Sobre la possibilitat que el seu antecessor i exministre Celestino Corbacho fitxi per Cs per a les municipals , ha contestat que l'històric dirigent socialista és lliure i que, si ho fa, ja es trobaran "als debats" sobre el municipi."Les persones tenen el seu moment i han de saber acabar: és fàcil entrar en política i possiblement és més difícil sortir-ne. Tot comença i acaba, i a alguns possiblement els costa acabar", ha afegit.Marín ha reivindicat la seva feina en aquest mandat, i ha destacat la posada en marxa de grans projectes en infraestructures que necessitava la segona ciutat de Catalunya: les estacions de metro de les L9, L10 i L5, l'accessibilitat de l'estació de Bellvitge i el soterrament de les vies del tren.Per a ella, que el PSOE dirigeixi ara el govern espanyol garanteix que "no es paralitzaran", especialment el soterrament de les vies del tren.L'alcaldessa considera crucial aquest soterrament, ja que revolucionarà la ciutat i unirà els barris: es preveu que el projecte executiu estigui llest a principis del 2019 i que les obres comencin el 2020 perquè el projecte pugui ser una realitat entre 2025 i 2026.Ha anunciat que l'Ajuntament convocarà un concurs internacional d'idees per, en col·laboració amb la ciutadania, "veure què es fa amb la superfície de 6 quilòmetres de vies per unir el territori".Un altre gran projecte és la instal·lació del primer centre de medicina tradicional xinesa a Europa, la primera pedra que es podria col·locar abans de finals d'any i que podria suposar una inversió global de gairebé 80 milions d'euros."Tenim un projecte de ciutat molt clar, volem potenciar el sector biomèdic, la cultura, la investigació, el diàleg intercultural, el turisme" i altres àmbits de valor afegit, ha explicat.L'alcaldessa ha enaltit el paper de les àrees metropolitanes, ha demanat reconèixer-les en la Constitució ara que el socialisme advoca per la reforma de la Carta Magna, i ha constatat que els ajuntaments porten "40 anys sent els germans petits del sistema"."Però hem demostrat que hem estat el pilar de l'Estat del benestar" en moments de dificultat perquè han estat els municipis els que han atès la ciutadania i l'han protegit, segons ella.

