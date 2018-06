VÍDEO Agressió ultra de matinada a membres del CDR a Santa Maria d'Oló

⚠️#AlertaUltra⚠️

De matinada a @CDR_Cat_Central (Cercs, Oló, Manresa, Avinyó, Gironella, Puig-reig) una vintena d'ultres han encerclat i agredit a companyes amb consignes racistes i feixistes.

No restarem passives el feixisme als nostres carrers.

Aïllem-lo❗Prou impunitat❗ — CDR Catalunya (@CDRCatOficial) 16 de juny de 2018

MÀXIMA DIFUSIÓ: Aquesta nit el GDR Bages (15 a 20 persones) feixistes han anat a despenjar llaços grocs i pancartes a Santa Maria d'Oló. Posteriorment al ser descoberts han increpat i agredit físicament a la gent del poble. #AlertaUltra #prouagressionsfeixistes @CDRCatOficial pic.twitter.com/3A83CPRb4O — Motards ||*|| (@MOTARDS11S) 16 de juny de 2018

Els CDR han denunciat a través del seu compte de Twitter que aquesta matinada membres del de la Catalunya Central, que engloba Cercs, Oló, Manresa, Avinyó, Gironella i Puig-reig, han estat agredits per grupuscles d'ultres. "Una vintena d'ultres han encerclat i agredit companyes amb consignes racistes i feixistes", apunten, tot clamant que no restaran "passives al feixisme als nostres carrers".Segons han informat fonts del CDR de la Catalunya Central a, l'agressió s'ha produït a Santa Maria d'Oló (el Moianès), quan el grup, que es dedica a retirar cartells i llaços grocs, ha estat descobert i ha increpat i agredit veïns de la població. Tal com es pot veure en les imatges, compartides per @MOTARDS11S, dos homes s'empenten al costat d'un cotxe i un etziba un cop de puny a un altre.Les mateixes fonts han explicat que hi ha hagut una persona ferida que ha estat atesa a l'Hospital Sant Joan de Déu.Una nova agressió que té lloc el mateix dia que un jove de 30 anys que estava amb un grup de cinc o sis persones més traient cartells del CDR i llaços grocs a Lleida va agredir un home de 65 anys. Josep Aldabó, la víctima, va explicar que pels volts de les set del matí ell estava tornant de fer una cura de son i quan va passar per una plaça aquest grup se li va dirigir increpant-lo amb crits de "Viva España" al veure que portava un llaç groc a la solapa.

