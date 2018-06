​Una vianant mor en un accident amb un Cabify a Barcelona

Una vianant de 34 anys ha mort i quatre persones més han resultat ferides en un accident a Barcelona aquest dissabte a la matinada en el que s'ha vist involucrat un vehicle de lloguer amb conductor (VTC) de Cabify, segons han confirmat afonts municipals.El cotxe ha pujat a la vorera a la cantonada entre els carrers Aragó i Casanova, a l'Eixample. A més de la vianant que ha mort, una altra ha resultat ferida greu i hi ha hagut tres ferits més lleus, dos dels quals eren les passatgeres del vehicle i el tercer ha estat el mateix conductor.Les vianants estaven sobre la vorera. L'avís de l'accident es va rebre a les 00.34 h i s'hi van desplaçar efectius de la Guàrdia Urbana. La Unitat d'Investigació i Prevenció d'Accidentalitat del cos policial s'ha fet càrrec de la investigació.L'Ajuntament ha lamentat la mort de la vianant, ha traslladat el condol als familiars i amics, i ha reiterat el compromís per reduir les víctimes d'accidents a la ciutat. Ha recordat que des de principi d'any ja han mort tres vianants atropellats. En tot l'any passat van ser cinc.Alguns taxistes han presenciat els minuts posteriors de l'accident, han ajudat a atendre les víctimes i han pres algunes fotografies. El sector pugna des de fa mesos perquè les VTC d'empreses com Cabify i Uber no proliferin, ja que consideren que els fan competència deslleial Segons un dels portaveus d'Élite Taxi Barcelona, Alberto Álvarez, l'accident d'aquesta matinada ha estat el primer mortal amb un cotxe de lloguer amb conductor a la capital catalana. "És la primera mort, però n'hi haurà moltes més", ha advertit."És indignant com qualsevol administració permet que qualsevol persona es posi a portar persones", ha criticat, i ha defensat que els conductors que duen passatgers han de passar exàmens com tenen els taxistes.Segons ell, en els darrers tres mesos tenen constància de més de 100 accidents on s'han vist involucrats VTC. "Estem veient com pugen a les voreres, s'estavellen contra fanals i es posen en contra direcció en carrers com Balmes de nit", ha relatat.

