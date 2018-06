Sabater es postula per repetir com a candidata el 2019 per «fer front a l'extrema dreta» a Badalona

L'alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater, fa una última crida al PSC perquè es repensi el seu vot a la moció de censura que els mateixos socialistes lideren de la mà del PP i Cs i els avisa que els serà "materialment impossible" governar amb només tres regidors a partir del dia 20. En una entrevista a l'ACN, l'encara alcaldessa es postula per tornar a liderar una candidatura de progrés el 2019 i "fer front a l'extrema dreta". Sabater espera que Guanyem i els partits que l'integren puguin eixamplar el seu espai i incorporar també ICV-EUiA per confeccionar una llista conjunta.En relació a la moció de censura, Sabater apel·la a la "coherència" del PSC i assegura que "cap error" dels que hagi pogut cometre –se l'ha criticat sobretot per trencar la neutralitat institucional en benefici de l'independentisme- justificaria que "el rumb progressista de la ciutat faci un pas enrere" per, en al·lusió al PP, "tornar a la foscor del racisme més ferotge".Per Sabater, el PSC ha caigut volgudament a "la trampa que ha teixit" el PP per guanyar protagonisme de cara a les eleccions municipals del pròxim any. De fet, segons l'alcaldessa tots dos partits s'han mogut per "càlculs electoralistes" a l'hora de presentar la moció de censura sense importar-los "gens" la ciutat: "És un joc entre els dos per veure qui en treu més profit".Actualment no hi ha acord programàtic entre els impulsors de la moció i tampoc està acordada quina serà l'estructura del futur govern municipal que, si res no canvia, serà de només tres regidors, els tres del PSC: "Sóc conscient sobre què suposa governar amb deu i fer-ho només amb un alcalde i dos regidors és materialment impossible", assegura Sabater.L'encara alcaldessa de Badalona augura que al PSC li faltaran mans, tant a nivell polític com de representativitat del territori, si bé reconeix que la majoria de l'acció política del mandat ja està en marxa i el gruix de la feina que s'ha de fer en aquest darrer any "ja està executada o a punt d'executar-se".D'altra banda, els posicionaments independentistes de Sabater són un dels arguments que usa el PSC per promoure la moció de censura. Ella defensa que la ciutadania l'avalua per l'impuls de les polítiques socials a la ciutat i no per fets com el del 27 d'octubre al Parlament, on Sabater va tenir un paper protagonista durant la proclamació de la República Catalana.L'alcaldessa defensa que la ciutat no es podia quedar al marge d'aquell moment i, un cop analitzats els fets amb perspectiva, creu que la gent del carrer no li ha passat factura tot i que políticament ara s'utilitzi: "Segur que hem comès errors en tres anys però no hi ha cap error que justifiqui que el rumb progressista de la ciutat progressista faci un pas enrere".Amb tot, Sabater ja s'ha ofert públicament al PSC per fer un traspàs de carteres "responsable" i es veu cada vegada més fora que dins el govern municipal. Tot i això, la líder badalonina manté l'esperança que alguna cosa pugui fer fracassar la moció de censura a darrera hora, ja sigui per la "coherència" del PSC o per la voluntat del PP de deixar "en ridícul" els socialistes."Si això tira endavant trucaré al PSC perquè el traspàs ha de ser molt correcte, però avui dia no tenim seguretat que això acabi passant. La pressió [sobre el PSC] augmenta i tots els escenaris estan oberts", afirma l'alcaldessa. "No s'entén que puguin pactar amb el PP que ells van ajudar a fer fora", insisteix.Sabater també veu al PP "capaç de tot", després que Xavier Garcia Albiol amenacés amb repensar-se el seu posicionament per l'actitud del PSC, que els populars van qualificar de poc transparent. "El PP està jugant i fa que l'atenció vagi cap a ell". Segons Sabater, Albiol va "a la desesperada" per recuperar l'alcaldia com a "sortida a la seva carrera política"."Coneixent el personatge i coneixent la seva capacitat de joc, no descarto que es pugui tirar enrere", especula Sabater. Amb tot, internament l'actual govern municipal, reconeix l'alcaldessa, està "preparant els dos escenaris" possibles. L'enigma, però, no es resoldrà fins al mateix dia 20, a les 12 del migdia, quan està convocat el ple de la moció de censura.Si la moció acaba prosperant, la cap de files de Guanyem Badalona en Comú assegura que serà "coherent" amb la defensa de les polítiques socials que s'han impulsat des del govern i no veu problema en continuar donant-hi suport des de l'oposició si el PSC manté aquesta línia programàtica.Tot i això, avisa que també serà una oposició "exigent" perquè tem que el futur govern en minoria estigui "en mans del PP". Sabater creu que els populars no es quedaran de braços plegats a l'oposició i exigiran un "preu" als socialistes en forma de canvi de polítiques progressistes per garantir-se el seu suport.En aquest sentit, Sabater lamenta que si la moció de censura prospera es puguin acabar trencant definitivament els ponts amb el PSC de cara a eventuals pactes postelectorals el 2019: "Al PSC ens hauria agradat trobar-lo al costat de les polítiques progressistes i no de la corrupció i la xenofòbia", reflexiona l'alcaldessa.En clau electoral, Sabater s'ha mostrat "disposada" a tornar a encapçalar una candidatura de progrés a Badalona el pròxim any si hi ha "unanimitat" en què ella és "la persona que pot fer front a l'extrema dreta". Des de les esquerres, defensa, han d'estar "disposats a tot" perquè Xavier Garcia Albiol no torni a ser alcalde de la ciutat."Una ciutat de drets i classe treballadora no pot estar governada per les persones que més dolor causen", assegura l'alcaldessa, que planteja els pròxims comicis com un "pols" Albiol-Sabater. En aquesta batalla electoral, Guanyem ja ha anunciat que es proposa eixamplar el seu espai i incorporar-hi més sensibilitats, una estratègia que Sabater reivindica."ICV-EUiA és l'espai natural per on podem eixamplar el que representa Guanyem. Formant part de Guanyem o en coalició d'una nova candidatura, però no entendríem que anéssim per separat", defensa l'alcaldessa. Sobre ERC ha dit que la decisió dels republicans de presentar-se en solitari ja està presa però assegura que s'acabaran "trobant al govern" si tornen a sumar.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)