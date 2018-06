​Prop de 3.900 persones aspiren a ocupar 150 noves places a la Guàrdia Urbana de Barcelona

Un total de 3.841 aspirants a agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona s'examinen aquest dissabte per fer una de les primeres proves per ocupar una de les 150 noves places que s'obren aquest any Les proves es fan a un total de 90 aules repartides entre els recintes de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i consisteixen en un test de coneixement cultural i teòric, per una banda, i en un test aptitudinal i la primera part de la cinquena prova, que consta de qüestionaris dels tests de personalitat i competències, per l'altra. La jornada implica moure un total de 297 treballadors municipals, coordinats per la Gerència de Recursos de l'Ajuntament de Barcelona.Un cop superades aquestes proves, els aspirants a Guàrdia Urbana hauran de passar la prova de català, aptitud física, entrevista i proves mèdiques. Si finalment són seleccionats, podran iniciar el curs de Formació Bàsica de Policia que organitza l'Escola de Policia de Catalunya (EPC) de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC). El curs selectiu el valorarà l'Escola de Policia de Catalunya.La seva formació acabarà amb la realització d'un període de pràctiques dins del cos de la Guàrdia Urbana de Barcelona. Duraran 12 mesos i el faran a les Unitats Operatives de la Guàrdia Urbana de Barcelona a les quals siguin assignades. Finalitzada la fase de pràctiques, la valoració final de cada persona establirà la qualificació d'apte o no apte.Aquestes 150 places se sumen a les 120 places d'oferta pública de nous agents que es van realitzar l'any passat i que s'incorporaran aquest estiu, i als 49 agents procedents de la convocatòria de mobilitat interadministrativa, incorporats l'estiu de l'any passat. En total aquest mandat s'han convocat 319 places d'agent de la Guàrdia Urbana.

