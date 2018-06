Els pares de la detinguda per la mort d'un nadó a Barcelona desconeixien el seu embaràs

Els Mossos d'Esquadra van detenir dijous una jove de 18 anys com a presumpta autora de la mort del nadó de poques hores de vida que es va trobar el passat dimarts en un celobert d'un bloc del districte de Gràcia de Barcelona . Les primeres investigacions apunten que la detinguda hauria llançat el nadó, just després de donar a llum.Segons va avançar aquest divendres TV3 , els pares de la noia, que viuen junts, desconeixien que estigués embarassada.El cos es va trobar al voltant de les 10.00 del matí a instàncies d'una veïna, que va alerta la policia. Poc després, els Mossos s'hi van adreçar per fer les comprovacions i van confirmar la troballa del cadàver al celobert de l'edifici d'un bloc del carrer Roger de Flor, en el tram entre els carrers Còrsega i Rosselló.Segons fonts properes el cas, el nadó era una nena. L'autòpsia haurà d'aclarir, entre altres coses, si aquesta va morir després de caure al celobert o abans. Durant tot el matí de dimarts, agents de la policia van buscar informació que permetés aclarir el cas tant en el número 231 del carrer Roger de Flor, on el celobert té la porta d'accés que ja ha estat precintada, com en el número 229, ja que les finestres d'aquesta finca també donen en aquest espai. Entre altres detalls els agents van estar preguntant als veïns si sabien si a la finca hi vivia alguna dona embarassada.La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Barcelona es va fer càrrec de la investigació.

