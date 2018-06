El viral joc de paraules d'Évole per qualificar el partit de Cristiano Ronaldo contra Espanya

Cuando quiere, Cristiano no defrauda... — Jordi Évole (@jordievole) 15 de juny de 2018

Espanya i Portugal van disputar aquest divendres al vespre el partit més entretingut del que portem de Mundial. Cristiano Ronaldo va ser el gran protagonista d'un partit que va dominar la selecció espanyola però que no va ser capaç de sentenciar. La gran actuació del portuguès, amb 3 gols, va aigualir el primer partit de 'la Roja' Hores abans del matx, es coneixia que havia pactat pagar 18,8 milions d'euros per quatre delictes fiscals per evitar la seva entrada a la presó . Una coincidència que el presentador de Salvados Jordi Évole no dubtar en utilitzar per comentar el resultat. "Quan vol, Cristiano no defrauda", va escriure el periodista, aconseguint fer-se viral en pocs minuts.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)