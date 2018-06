L'alcalde de Sabadell demana als CDR tancats a l'Ajuntament que es replantegin l'acció

Un grup de persones entrant a l'Ajuntament Foto: Albert Hernàndez

La plaça Sant Roc durant la protesta del CDR Foto: Albert Hernàndez

📣 ATENCIÓ, ATENCIÓ ‼️

TOTHOM AL CARRER ‼️



🔴 Unes companyes del CDR han ocupat l'Ajuntament ‼️



🔴 Ha arribat l'hora, ens necessiten, hem d'omplir la plaça de l'ajuntament, som moltes i ho sabem. pic.twitter.com/nHotY59UAW — 🎗️CDR Cerdanyola #DecidimSer (@CDRCerdanyola) 15 de juny de 2018

L'alcalde de Sabadell, Maties Serracant, ha demanat a la trentena de membres dels CDR que han ocupat l'Ajuntament que reconsiderin l'acció de protesta per tal de preservar la seguretat de l'edifici i la integritat dels béns municipals.En un comunicat, l'ajuntament ha explicat que l'alcalde i el regidor de Seguretat s'han reunit amb els CDR per conèixer de primera mà les seves reivindicacions i ha rebut un document adreçat a ell mateix, als partits independentistes de la ciutat i al govern municipal.L’entrada a l’edifici s’ha produït en el marc d’una assemblea que havia concentrat unes 200 persones a la plaça Sant Roc. La voluntat dels CDR que han entrat a l'edifici és passar-hi tot el cap de setmana.Alguns integrants del col·lectiu han intentat penjar una pancarta de la façana de l'edifici, però finalment el cartell ha acabat caient al balcó principal. Els tancats reclamen que es faci efectiva la proclamació de la República i exigeixen als partits independentistes de la ciutat (Crida per Sabadell, ERC i PDeCAT) que s'impliquin "més profundament" en l'alliberament dels presos polítics, que rebategi una plaça de la localitat com a Plaça Primer d'Octubre i que retirin els símbols franquistes de la població.Feia dies que el CDR Sabadell venia avisant, amb un compte enrere, d'una acció el 15 de juny, a partir de les 18.30 hores a la plaça de l'Ajuntament. Prop d'unes 400 persones, moltes desconeixedores del que anava a passar, s'han aplegat a la plaça Sant Roc. Ha estat durant la lectura del manifest per exigir "la desobediència" contra l'Estat, quan un grup de persones, carregat amb motxilles i sacs de dormir, ha entrat al consistori.Una protesta que s'allargarà durant tot el cap de setmana i vindrà acompanyada de diverses activitats complementàries a la plaça com tallers, xerrades, dinars populars i xocolatada. Entre una vintena i trentena de persones s'han instal·lat dins l'històric edifici consistorial. El que volen és que l'administració local "pressioni la nostra institució parlamentària perquè desobeeixi un govern estranger que no ens representa".El CDR ha remarcat la importància del govern municipal i també ha reclamat el bateig d'una plaça com a "Plaça Primer d'Octubre, en reconeixement de la mobilització ciutadana". Així com, la "retirada immediata" dels símbols franquistes de la ciutat que "encara l'embruten".La reivindicació també ha recordat i exigit l'alliberament de "les preses polítiques per l'Estat espanyol i el retorn de les exiliades per la repressió".La protesta del CDR Sabadell ha estat un iniciativa conjunta de diversos arreu del territori. Al Vallès també s'ha seguit. A Ripollet, l'organizació ha entrat al consistori, a la sala de plens, també han ocupat l'Ajuntament de Cerdanyola i el de Sant Quirze.

