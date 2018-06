Tarragona s'emmiralla en Girona per permetre que els músics toquin al carrer

Front comú de tots els grups municipals perquè l'Ajuntament de Tarragona treballi per a l'elaboració d'un reglament que permeti les actuacions artístiques als carrers de la ciutat. La moció presentada per ERC ha estat aprovada per unanimitat i s'ha instat al consistori a fer-ho amb celeritat, ja que tots els consideren que la música al carrer, per exemple, dona vida a la ciutat.El text defensat pels republicans demana que es faci "amb la màxima urgència" aquest reglament i que es compti amb tots els col·lectius que puguin estar implicats per la representació artística als carrers de la ciutat.L'any 2016, l'equip de govern, en aquella època amb Josep M. Prats al capdavant de Cultura, havia destacat que el reglament estaria llest durant el mes d'abril del 2017. Aquesta promesa, a dia d'avi encara no s'ha complert.L'actual consellera de Cultura, Begoña Floria, ha destacat que "estem molt a prop de la solució" a aquesta situació i afirma que un dels temes que ha fet retardar aquesta mesura és"la dificultat de fer quallar un reglament amb una ordenança" que xoquen. La consellera ha destacat que és molt difícil una modificació des del punt de vista jurídic i que es treballa per fer una proposta directa de l'àrea de cultura.Floria ha afirmat que s'està treballant perquè sigui una proposta directa de l'àrea de cultura i d'aquesta manera evitar tots aquest enfrontament jurídic. La consellera apunta que la intenció és crear un programa cultural, emmirallat amb el model que s'aplica a Girona, el "Girona, carrers de música ". Per poder formar d'aquest programa i poder actuar al carrer, els artistes hauran de complir una sèrie de condicions, com l'acreditació que tenen la qualitat necessària per poder optar-hi, entre altres. Floria no ha fixat cap data però ha assegurat que es vol fer un "programa ràpid, treballat i consensuat" per resoldre-ho al més aviat possible.El debat sobre la música al carrer a Tarragona fa temps que està sobre la taula però aquesta setmana ha pres més força després que la Guàrdia Urbana multés amb 100 euros un jove que tocava el seu saxo al passeig de les Palmeres. Això va provocar que ERC entrés a registre a aquesta moció i que s'hagi debatut avui.Per altra banda, Floria ha afirmat que ara mateix el consistori és incapaç de donar al permís per poder tocar música a la platja. Ha lamentat que el domini públic d'aquests espais són de tres administracions i que és molt difícil de poder abordar-ho.

