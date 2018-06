Cristiano amarga el debut d'Espanya al Mundial (3-3)

Espanya i Portugal han disputat el partit més entretingut del que portem de Mundial. Cristiano Ronaldo ha estat el gran protagonista d'un partit que ha dominat la selecció espanyola però que no ha estat capaç de sentenciar.Dos minuts després del debut d'Espanya, Ronaldo ha obert el marcador després d'un penal polèmic del lateral espanyol Nacho. Cristiano no ha perdonat. Malgrat el gerro d'aigua freda als seguidors espanyols, la selecció ha dominat la primera part i al minut 24 ha empatat amb gol de Diego Costa. El domini dels espanyols sobre els portuguesos ha estat total, però a l'últim minut del primer temps, Cristiano ha marcat de nou amb un xut llunyà i després d'una errada del porter De Gea.La segona part ha arrencat bé per als interessos espanyols. Diego Costa ha empatat el partit amb un cop de cap pocs minuts després d'arrencar el segon temps. I amb els portuguesos encara en xoc, Nacho ha remuntat el partit amb un bon gol des de la frontal. Però Cristiano ho havia dit l'última paraula, i a dos minuts del final, ha empatat el partit i ha culminat el seu hat-trick amb un gran gol de falta.

