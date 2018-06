VÍDEO Quan els seguidors de «la Roja» espanyols xiulen l'himne de Portugal

Recordad: lo de silbar el himno español es cosa de catalufos miserables, pero silbar el himno de Portugal es patriotismo español. pic.twitter.com/ImYPV3O6Zf — Manuel García (@Candeliano) 15 de juny de 2018

Gent que s’ofèn molt quan xiulen l’himne d’Espanya xiulant l’himne de Portugal.🤷🏾‍♂️ pic.twitter.com/QyKLFEqBQi — Thomas Sankara (@tsankaram) June 15, 2018

La selecció espanyola de futbol va debutar aquest divendres en el Mundial que es disputa a Rússia amb un partit contra Portugal. Alguns centenars de seguidors es van desplaçar per seguir-lo des del Camp de l'Àliga de Barcelona, on l'Ajuntament ha autoritzat una pantalla gegant que ha instal·lat la plataforma Barcelona amb la Selecció . Els assistents van rebre la retransmissió de l'himne de Portugal amb una forta xiulada.Així ho han evidenciat les xarxes socials, on ha circulat un vídeo del moment que sonava l'himne portuguès al camp de futbol barceloní. "Recordeu: xiular l'himne espanyol és cosa de catalufos miserables, però xiular l'himne de Portugal és patriotisme espanyol", ha piulat l'usuari Manuel García. Per la seva banda, el tuitaire Thomas Sankara també ha afirmat: "Gent que s'ofèn molt quan xiulen l'himne d’Espanya xiulant l'himne de Portugal".

