Sant Fruitós de Bages multarà qui tregui llaços grocs de la via pública

El Ple municipal de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha aprovat una moció presentada per ERC a favor de l'ús de llaços grocs en espais públics i per sancionar aquelles persones que els retirin. La proposta, que es va debatre al ple municipal celebrat aquest dijous, ha comptat amb els vots a favor d'ERC, PdCAT i Gent fent Poble (GfP) i l'oposició dels dos regidors del PSC. D'aquesta manera, Sant Fruitós de Bages es converteix en el primer consistori de la comarca del Bages que prendrà mesures contra la retirada dels llaços.Segons explica el grup municipal d'ERC en un comunicat, la moció persegueix defensar l'ús que es fa dels llaços grocs com a "símbol de reivindicació per la presó cautelar d'activistes socials i càrrecs electes és injusta i injustificada" i, al mateix temps, "condemnar que es retirin aquests símbols de la via pública per part de persones alienes a qui els ha posat". La proposta, que tirarà a favor en rebre els vots d'11 dels 13 membres del govern municipal, va rebre l'oposició del PSC.

