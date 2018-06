Els Mossos dissolen la concentració a la conselleria d'Economia

Seguim al Departament d'Economia. Rambla de Catalunya 21.



No marxarem. Fins que s'aturi la subhasta. No pararem. Fins que s'aturin tots els desnonaments.#AturemLaSubhasta #AssassinatCornellà pic.twitter.com/Qtf1yJ8ocE — Sindicat de Barri - Poble Sec (@sindicatdebarri) 15 de juny de 2018

Un centenar d'activistes de col·lectius en defensa del dret a l'habitatge han ocupat aquest divendres al migdia la Conselleria d'Economia per protestar contra la subhasta de pisos públics que la Generalitat preveu realitzar el pròxim 5 de juliol, i que procedeixen d'herències intestades, o sigui sense hereu. Els Mossos d'Esquadra han acudit a mitja tarda per dissoldre la concentració, aprofitant una estona que a l'interior només hi havia una vintena de persones. Finalment la policia catalana n'ha tret set per la força i la resta han sortit pel seu propi peu. La vintena han estat identificades.El dispositiu policial ha començat amb tres furgonetes, i per a efectuar el desallotjament s'hi han unit dues més. La cinquantena de concentrats que esperaven a fora han cridat consignes com "aturem la subhasta" i de "la Generalitat especula i desallotja". També han reclamat la dimissió del vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Pere Aragonès. Els Mossos han posat fi al desallotjament passades les 19.00 h però han seguit custodiant l'edifici mentre a fora s'improvisava una assemblea.De fet, els concentrats tenien previst fer una assemblea a les 18.30 h però l'actuació dels Mossos l'ha avortat. En Carlos, del Sindicat de Llogaters, ha estat una de les persones que han sortit pel seu propi peu després d'haver estat identificat. Alguns dels concentrats han estat reunits durant el dia amb representants d'Economia. Segons en Carlos, al Govern "no s'han compromès a res", i els han emplaçat a una reunió el 22 de juny. "És una forma de tirar la pilota cap a endavant no comprometres a res", ha insistit.Segons ha insistit Vicepresidència, els 46 immobles inclosos a la subhasta no s'han destinat directament a habitatge social perquè no tenen les condicions per ser-ho: no disposen de cèdula d'habitabilitat, són habitatges que tenen deutes acumulats que s'han de cancel·lar amb l'import de la venda o bé les despeses de comunitat són massa elevades. Han afegit que l'import obtingut en la subhasta, que serà d'un mínim de 4,2 milions d'euros, es destinaran a establiments d'assistència social o a institucions culturals preferentment del municipi o la comarca on vivia el difunt, i al compliment de polítiques d'habitatge social.En tot cas, un portaveu dels col·lectius d'habitatge ha assegurat que a la Generalitat estudiaran si poden excloure de la subhasta més finques, més enllà de la del número 16 del carrer Llibreteria que ja ha estat indultada per ara. Ha indicat que hi ha un solar a l'Hospitalet que forma part de la subhasta i que es podria destinar a l'habitatge. "Estem més a prop d'aturar la subhasta", ha assegurat. Si no ho fan abans del 5 de juliol, ha cridat a acudir fins al lloc on se celebra per evitar que prosperi. Entre els manifestants hi eren la diputada de la CUP Natàlia Sánchez i la regidora "cupaire" de Barcelona Eulàlia Reguant.Entre els activistes l'ambient s'ha tensat després que un home se suïcidés a Cornellà de Llobregat quan anava a ser desnonat, però la protesta a Economia era per la venda de pisos públics. Es tracta d'una subhasta per vendre immobles procedents d'herències intestades, o sigui sense que s'hagi trobat cap hereu, cosa que ha generat una pugna entre les associacions i el govern d'Ada Colau, d'una banda, i la Generalitat, de l'altra, sobre el destí que han de tenir aquestes finques donades les dificultats d'accés a l'habitatge a Barcelona "Davant l'expulsió de veïnes, l'augment de preus i l'emergència habitacional que vivim, els moviments i col·lectius per un habitatge digne no podem permetre que aquests immobles passin a mans privades quan podrien ser usats per fer habitatge públic i assequible", ha defensat el Sindicat de Llogaters. També donen suport a la protesta 500x20, Fem Sant Antoni, Grup d'Habitatge de Sants, Observatori d'Habitatge i Turisme del Clot, Oficina d'Habitatge Popular de Gràcia, Resistim al Gòtic i el Sindicat de Barri del Poble-sec.Per ara el Govern només ha acceptat excloure de la subhasta el número 16 del carrer Llibreteria de Barcelona , un edifici sencer amb llogaters que tenen contractes indefinits, i un establiment emblemàtic al baix, el Mesón del Café. El vicepresident de la Generalitat i conseller d'Economia, Pere Aragonès, va tornar a defensar la subhasta aquest dijous, i va emplaçar-se a una reunió amb l'Ajuntament. Aragonès es va mostrar obert a canviar la normativa que regula les subhastes d'herències intestades

