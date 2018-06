Horrach: «La presumpció d'innocència dels presos catalans ha saltat pels aires, com amb la infanta»

"Satisfacció final [per la sentència de Nóos], no en sento"

"Cadascun dels fiscals que porten casos anticorrupció estan bastant sols"

"veurem que tindrà el mateix tractament Iñaki Urdangarin que qualsevol altre condemnat per aquest tipus de delicte"

"La presó preventiva només pot servir per evitar risc de fuga o obstaculització de la investigació. I, en aquest cas [dels presos sobiranistes], em sembla excessiva"

"El procés? El meu desig és que tingui una sortida dialogada i no una sortida judicial"

Pedro Horrach (Sa Pobla, Mallorca, 1966) treballa avui en un bufet d'advocats. No obstant això, durant anys va ser una de les cares més visibles de la Fiscalia Anticorrupció, sobretot arran del cas Nóos, resolt aquesta setmana amb una sentència ferma del Tribunal Suprem que portarà l'excunyat del rei, Iñaki Urdangarin, i el seu soci, Diego Torres a la presó . Durant aquest temps, Horrach es va reivindicar com una figura independent i professional, tot i que no sempre va tenir el suport de l'opinió popular. Malgrat que va realitzar una dura petició de pena cap a Urdangarin, també es va mostrar contrari a investigar la infanta Cristina. Aquest fet li va comportar crítiques, sobretot en el sentit d'actuar com a delfí del govern espanyol i de la mateixa Casa Reial. Ara, Horrach ja s'ha retirat de la Fiscalia i "per fi", diu, ha finalitzat el cas Nóos. Ho explica en una entrevista a, en la qual també dona el punt de vista sobre la situació dels presos polítics catalans.- Independentment de si és encertada o no, tinc tranquil·litat i satisfacció perquè s'hagi posat punt i final al procediment. Ara, els recursos ordinaris ja estan esgotats, i en aquest moment s'ha de posar punt i final també als debats. Satisfacció final, no en sento. Com a fiscal havia postulat una condemna bastant major per a ells, però l'Audiència de Palma considerava que els fets mereixien una pena menor, i el Suprem ho ha ratificat. No ho comparteixo, però s'ha de respectar el criteri jurídic.- És per la consideració jurídica de determinats fets i la pròpia valoració dels fets. Si la consideració jurídica és diferent, es pot lluitar amb un recurs de cassació davant del Suprem, però ara ja està.- El 99% de les causes que surten als mitjans de comunicació estan iniciades per la Fiscalia Anticorrupció. I si em pregunta com la vaig viure, doncs molt intensament, perquè es van solapar moltes investigacions alhora, i no era prioritari, inicialment, el tema Nóos. Eren al voltant de 54 investigacions que es van ajuntar, totes que van acabar amb macrocauses, i que eren molt difícils d'establir amb prioritats. La que més transcendència nacional va tenir, però, va ser aquesta.- No, i ningú dels que érem allà. Havíem tingut com a imputats la presidenta de Consell Insular, el president del govern balear, molts consellers, molts directors, molts directors generals. No era res extraordinari el que estàvem fent i, inicialment, la figura d'Urdangarin no sortia. L'únic que havia subscrit convenis que llavors es va provar que havien servit per defraudar era Diego Torres. No va ser fins que vam fer els registres judicials a Barcelona que vam trobar molta documentació que després va servir per a la condemna. I després de la declaració també a Barcelona, que va demostrar que la implicació d'Urdangarin era clara.- No només jo. Cadascun dels fiscals que porten casos anticorrupció estan bastant sols. No és perquè no es rebi el suport de la institució, que en aquell moments el fiscal general Eduardo Torres-Dulce ens va donar suport, sinó perquè la pròpia institució no s'implica. Crec que és una situació poc coneguda, la de la Fiscalia. Crec que s'hauria d'intentar que no es personalitzés el cas en un fiscal determinat.- No es va citar perquè ni tan sols es va plantejar. No ho va plantejar el jutge, ni jo, ni cap dels que van intervenir en el procés global. No es va fer per una qüestió de legalitat, perquè és inviolable.- És una situació absurda i jo crec que anacrònica. És veritat que s'ha de tenir un cert estatus d'inviolabilitat per part del cap d'Estat, perquè no el pots exposar a denúncies sense fonament o fets insignificants. Però una altra cosa és que la inviolabilitat impliqui qualsevol fet delictiu. Això ja és anacrònic i absurd. Si el cap de l'Estat perpetra un homicidi o un assassinat, és absurd que no se'l pugui investigar o condemnar.- Contra el meu criteri.- Sí, i moltes crítiques mediàtiques en el sentit que jo era una marioneta del govern, del Ministeri de Justícia o de la Casa Reial. No ho vaig portar gaire bé. Van posar en entredit la meva professionalitat i jo vaig reaccionar malament. I em segueix enfadant la situació.- Penso que es va dur a un procediment judicial el que era una qüestió purament d'ètica, de valoració d'un comportament determinat de la infanta Cristina. Sempre he estat molt reticent a fer valoracions de comportaments ètics, ja que crec que cadascú ha de poder fer el que vulgui. Però des del moment en què es va traslladar als mitjans un procediment ètic dins d'un procediment penal, em vaig enfadar molt.- Hi ha centenars de casos anteriors idèntics i pitjors. I això em semblava un tracte discriminatori per a ella. Hi ha centenars de socis i administradors que hem cridat com a responsables d'un fet delictiu, però que mai hem portat a judici. Sempre es porta a judici qui pren les decisions, però això va canviar amb el cas Nóos.- Fent un exercici de serenitat i tranquil·litat. Si cada dia durant diversos anys et diuen corrupte i et diuen marioneta, al final acaba passant factura. Per tant, no és fàcil.- Qui va prendre les decisions en aquest procediment vaig ser jo, i la responsabilitat és exclusivament meva. Ni suggerències, ni tracte de favor. Recordo les paraules del fiscal Torres-Dulce que va dir: "No estic aquí per amagar res, ni tapar ningú". I no hi ha més històries. A més, aquestes teories i confabulacions són molt fàcils de dir, però molt difícils de demostrar. De fet, només hi ha una afirmació general i genèrica, però ningú pot dir qui, com o de quina manera.- No n'he tingut mai coneixement i ni tan sols sé si va existir o no. I en cas que existís, el govern no té per què comunicar-me res. I si m'haguessin comunicat alguna decisió o alguna ordre derivada d'aquesta reunió, ho hauria fet constar per escrit i m'hi hagués oposat. Tenim prou mecanismes des de la Fiscalia per garantir la nostra independència.- Ho vaig dir per escrit davant del jutjat i no me n'he d'amagar. Crec que els mitjans de comunicació tenen una influència que a vegades desconeixen, i un poder de condicionar que tampoc saben bé. Sempre he dit públicament que a través dels mitjans es poden visibilitzar casos de corrupció, i que la gent tingui consciència de què passa. Sense els mitjans de comunicació no hi hauria transparència. Però, alhora, que hi ha un procediment positiu, n'hi ha un altre de negatiu, que són els judicis paral·lels. I va molt millor una notícia que diu que estava conxorxat amb no sé qui, que comentar decisions correctes.- Crec que sí. Alguns mitjans a l'inici de la investigació deien que Urdangarin mai seuria a la banqueta dels acusats. I ara ha passat a estar condemnat. Aquí hi ha hagut un pas important. A més, s'ha retransmès en directe la investigació i també el judici oral. Allò semblava un Gran Hermano, jo no sabia ni on posar les mans. Va ser públic i notori tot el que passava durant la fase d'investigació i durant el judici, i això era la millor garantia.- Una classificació en tercer grau tarda més de dos mesos en tramitar-se. La meva experiència amb condemnes vinculades a delictes de corrupció és que els condemnats han de complir més o menys les tres quartes parts de la condemna per tenir la llibertat condicional, i ja no parlo del tercer grau. Hem de donar un vot de confiança a les institucions, i veurem que tindrà el mateix tractament Iñaki Urdangarin que qualsevol altre condemnat per aquest tipus de delicte.- No, ni molt menys. Pot complir perfectament tres anys.- Sí, hi ha la feina feta durant aquests anys, i hi reivindico la llibertat i la independència amb què he actuat. No és plat de bon gust aixecar-se cada dia llegint als diaris que actues a les ordres del govern de torn o de la Casa Reial.- És una valoració parcial perquè no sé què ha passat. És una valoració personal i subjectiva. En presó preventiva ja hi porten més de sis mesos. La instrucció està a punt d'acabar i les presons preventives tan llargues en una instrucció que ja està feta... La presó preventiva només pot servir per evitar risc de fuga o obstaculització de la investigació. I, en aquest cas, em sembla excessiva. La presó preventiva no es pot convertir en un anticip de la condemna. La presumpció d'innocència ha saltat pels aires igual que va saltar en el tema de la infanta. Des del moment en què es va instal·lar el prejudici en l'opinió pública que va condicionar la decisió judicial. No és el mateix enfrontar-se a un judici entrant pel propi peu a la sala, que emmanillat i acompanyat per policies. Per això penso que la presó preventiva no està justificada.- Pel que jo vaig veure a través dels mitjans de comunicació, em sembla excessiu.- Jo no la he vist, no la he notat. Ara, no sé el contingut del procediment, ni he escoltat les declaracions dels presos.- La competència és d'Institucions Penitenciàries. Pensa que el procediment d'instrucció podria durar molts anys, i això no vol dir que hagis d'estar sempre a disposició judicial. No té res a veure. Per què no poden estar en un altre lloc?- No ho sé, però el meu desig és que tingui una sortida dialogada i no una sortida judicial.- Aquí no passa res que no passi en altres llocs d'Europa o del món. Però després de tants casos de corrupció, les institucions no han acabat tocades. El sistema ha seguit i, afortunadament, crec que és un país fort des d'aquest punt de vista. I per això me n'alegro.

