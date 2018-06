Del finançament de les escoles bressol a la renda garantida: les prioritats socials dels partits

Eduard Pujol, Albert Batet i Elsa Artadi, en un ple Foto: Julio Díaz / Junts per Catalunya

Junts per Catalunya, grup parlamentari que fa costat al Govern, situa les polítiques socials urgents en quatre grans àmbits d'actuacions: ensenyament, salut, benestar i pensions. El diputat Josep Maria Forné explica que l'ensenyament es concep com un "pilar per garantir la igualtat d'oportunitats" perquè tots els ciutadans puguin desenvolupar les seves capacitats. Pel que fa a la salut, a més de garantir-hi l'accés de tothom de forma universal, JxCat sosté que cal concebre-la no tant com a "cura de les malalties" sinó com a un àmbit on cal situar la "persona i les seves necessitats al centre" tenint en compte l'envelliment i una major cronificació de les malalties.Això entronca, diu Forné, amb el benestar, que ha de ser una "doble eina" que ha de permetre "promoure l'autonomia personal" i "superar les diferències", ja siguin de tipus capacitatives o econòmiques. Pel que fa a les pensions, sosté que l'aspiració del seu grup és "tenir més sobirania per a la gestió dels recursos" i garantir les prestacions, que ara és competència de l'Estat. A continuació, algunes de les mesures concretes que posen sobre la taula:. Junts per Catalunya específica que la Generalitat té competències per fer-ho i que s'haurien d'explorar els recursos, així com debatre un tipus de formació diversificada dels alumnes.. La llei aprovada pel Parlament va ser suspesa pel Tribunal Constitucional i, en tot cas, el govern de Pedro Sánchez ja ha activat la maquinària per recuperar l'assistència als immigrants que el PP va retirar l'any 2012., defensa Forné, és un altra assignatura pendent per millorar l'eficiència i adequació de recursos en, per exemple, casos de malaltia crònica.. "L'aplicació és molt complexa i hi ha casos en què la llei no s'ha aplicat correctament", sosté Forné. És per això que explica que aquesta llei, aprovada per unanimitat la passada legislatura, serà una de les prioritats del Govern. També lai el. En aquests moments, especifica, les comunitats autònomes estan "finançant el 85% d'aquestes prestacions i l'Estat només el 15%", quan la llei fixa que hauria de ser un 50%, una versió que nega el PP. A tot plegat, se li suma la incorporació de més graus en el desplegament de la llei i, en conseqüència, un increment de les llistes d'espera.. Aquesta és una de les mesures que proposen des de JxCat per augmentar en recaptació i contribuir en el finançament del sistema de pensions. "Es tracta de maquinària intel·ligent que redueix llocs de treball", adverteix Forné tot defensant una base impositiva a càrrec de les empreses.