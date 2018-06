La Generalitat demana a l'Estat que freni el Quart Cinturó entre Terrassa i Granollers

El Departament de Territori i Sostenibilitat i els consells comarcals del Vallès Occidental i Oriental han comunicat al Ministeri de Foment i al de Transició Ecològica que no avancin en el desenvolupament dels estudis del tram del Quart Cinturó entre Terrassa i Granollers, passant per Sabadell, mentre no estigui completat el Pla Específic de Mobilitat del Vallès (PEMV) que les tres institucions estan redactant. El Govern de Catalunya i els dos consells comarcals han respost així a la petició d’informe que l’Estat ha fet per al procés d’avaluació ambiental d’aquesta actuació.“Considerem que qualsevol decisió sobre el traçat o les característiques de disseny de la Ronda del Vallès o B-40, així com la seva necessitat o no, ha de quedar supeditada als resultats del Pla, que està en fase avançada de redacció”, argumenten les tres institucions en un comunicat.La Generalitat i els dos consells comarcals estan elaborant el Pla Específic de la Mobilitat del Vallès, en un procés que inclou la participació d’entitats i ciutadania. El Pla Territorial Metropolità de Barcelona, en les seves determinacions d’ordre ambiental, estableix la necessitat d’elaborar, amb caràcter previ, un pla de mobilitat específic.Aquest pla ha de determinar les actuacions infraestructurals, viàries i ferroviàries, i altres elements de gestió de mobilitat que permetin estructurar un sistema de transport públic col·lectiu competitiu, amb una especial atenció a la xarxa de busos interurbans i d’aportació a la xarxa ferroviària i al sistema d’intercanviadors.Així mateix, el PEMV definirà directrius sobre les polítiques urbanes d’aparcament i les necessitats a la xarxa viària, tot plantejant i analitzant diversos escenaris, en funció de diverses alternatives. Actualment, ha finalitzat la part de diagnosi i s’està redactant la part de propostes del pla.“Per a garantir els objectius ambientals del Pla Territorial i mentre no finalitzi la redacció del pla específic i no disposem dels seus resultats, considerem que no s’ha d’avançar més en el desenvolupament de l’estudi informatiu en curs i aquest hauria d’esperar a conèixer i incorporar les determinacions que estableixi el PEMV”, afegeixen les institucions en la resposta als ministeris.Finalment, els consells comarcals també han demanat als ministeris que se’ls tingui en consideració com a administració afectada i interessada, ja que encara no han rebut resposta de la carta que van trametre conjuntament fa gairebé un any ni tampoc ara se’ls ha consultat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)