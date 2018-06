El PDECat insta el seu món local a fitxar més enllà de les sigles per guanyar les municipals

Marc Solsona, alcalde de Mollerussa i president del Consell d'Acció Municipal del PDECat Foto: PDECat

"L'important no és participar. És guanyar". Aquest és l'esperit del missatge que ha volgut llançar Marc Solsona, alcalde de Mollerusa, diputat al Parlament i president del Consell d'Acció Municipal del PDECat, en la convenció municipalista que ha celebrat la formació a Castelldefels. D'aquí n'ha de sortir una fórmula "flexible" -sobre la base de la marca Junts per Catalunya- de cara a les eleccions que s'han de celebrar el 26 de maig del 2019. Ara que ja falta menys d'un any, la maquinària del partit es posa a treballar per revalidar la victòria obtinguda per CiU els anys 2011 i 2015.La coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, ha demanat enfortir el "pilar" que suposa el món local, i ha indicat que la tradició convergent és "oberta", amb gent que té "vocació de suma", que vol "integrar i sumar perfils molt diferents". "Tenim aquest fil conductor que és el compromís amb el país", ha defensat Pascal. "Quan queda un any per a les municipals, us hem de demanar que seguim sumant, que seguiu amplificant i ajuntant aquella gent que amb carnet de partit o sense ajudin a créixer la nostra formació política", ha insistir la coordinadora general dels nacionalistes."Sou la gent idònia per aglutinar tantes persones que estan al servei del país. Ha quedat clar que sumar, en política, multiplica. Tota incorporació de gent que pogueu fer per fer equips que sumin, és molt positiva", ha indicat Pascal. "L'objectiu de veritat és vèncer a les eleccions", ha ressaltat la coordinadora general. La marca paraigües es basarà en Junts per Catalunya, però es respectarà l'autonomia municipal a l'hora de triar el format definitiu i el programa a cada poble.Solsona ha reflexionat sobre els grans canvis que hi ha hagut al país des de les últimes eleccions municipals. "Sabem llegir la realitat del país. Com ens presentem serà un dels debats que hem de tenir", ha recalcat l'alcalde de Mollerussa, que ha incitat al debat per tal de sortir amb una fórmula guanyadora. "Aquests dos dies l'estètica ens importarà poc. Ens volem conjurar per fer un pas més abans de l'assemblea i previ a revalidar les majories als ajuntaments", ha apuntat el dirigent nacionalista.El diputat de Junts per Catalunya ha demanat "no imposar res" a ningú -en clau de marca electoral- per tenir un "efecte multiplicador". Davant la possibilitat que aquestes municipals es vegin marcades per un cert "caràcter plebiscitari", Solsona ha alertat que un component polaritzador podria donar entrada a Ciutadans de manera massiva als ajuntaments. "Volem tenir un gran paraigües flexible en funció del lloc i del moment", ha ressaltat. El context polític, ha apuntat el dirigent nacionalista, que ha reclamat un debat "honest" sobre les possibilitats que s'obren en les municipals."Són aquelles en què nosaltres hi posem la cara. Ningú millor que nosaltres sabrà què fer en cada lloc. Que no s'envaeixi l'autonomia municipal. Un partit modern no fixa tota la campanya, sinó que deixa un traç obert", ha ressaltat Solsona.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)