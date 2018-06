El Concert per la Llibertat omple el Teatre Auditori de Granollers

Ahir es va fer a l´Auditori de Granollers un concert per la llibertat dels presos i les preses polítiques, la gent que tenim a l´exili i pels familiars de l´ACDC (Associació Catalana pels Drets Civils)@ACDretsCivils @assemblea @CridaLlibertat @omnium @ANCgranollers

Fil 👇👇1/3 pic.twitter.com/A6v5L4F1Tm — Pep Fort i Padró (@pepfort) 15 de juny de 2018

Recitant i a la guitarra, el qui va ser professor del MHP @KRLS, en Josep Tero. Tothom hi ha volgut ser per reivindicar llibertat! pic.twitter.com/Tu0lP5VagO — Àlex Sastre 🎗 (@alexsastre83) 14 de juny de 2018

Gràcies #Granollers pel vostre suport i escalf sempre. El clam i les veus per la llibertat del concert groc d'ahir han arribat fins a Estremera. pic.twitter.com/iHSFMTIVZV — Jordi Turull i Negre (@jorditurull) 15 de juny de 2018

NI PRESÓ NI EXILI. Concert groc a l’auditori de Granollers. Teatre ple, més de 700 persones. Un clam amb els familiars dels presos i els exilats polítics: “llibertat”. / @JuntsXCat / @ACDretsCivils pic.twitter.com/xKW5mBuB07 — Eduard Pujol Bonell 🎗 (@PujolBonell) 14 de juny de 2018

Acabo el dia a la meva ciutat, #Granollers. En un dels centenars d’actes de solidaritat, d resistència, de no normalització de la indecència q es fan a aquest país. Per la #LlibertatPresosIPresesPolitics #UsVolemACasa Gràcies granollerines per organitzar el Concert x la llibertat pic.twitter.com/UOE52msocm — Chakir el Homrani 🎗 (@ChakirelHomrani) 14 de juny de 2018



El Concert per la Llibertat ha omplert de gom a gom aquest dijous a la nit el Teatre Auditori de Granollers. Es tracta d'una iniciativa nascuda a proposta de particulars granollerins i l'Associació Catalana pels Drets Civils en solidaritat amb els presos polítics i exiliats i que ha rebut el suport d'Òmnium, la ANC, els CDR, ERC, CUP, PDECat i Demòcrates.El concert ha estat presentat per en Tortell Poltrona, ha estat dirigit per Agustí Vidal i Josep Vila i amb l'acompanyament al piano de Martí Ventura. Hi han intervingut cantaires de diferents cors de Granollers, com la Coral Polifònica, el Cor Gospel Girls, el Cor Mixt Amics de la Unió, la Coral Albada, el Cor Femení de Granollers, la Coral Art Nou, el Cor Jove Amics de la Unió, el Cor Plèiade Scau, el Cor de Cambra de Granollers, el Granollers Gospel Choir i el Cor Gospel Amics de la Unió. També s'ha comptat amb la presència de familiars dels presos i exiliats, el conseller Chakir El Homrani i fins i tot el que va ser professor de guitarra del president Carles Puigdemont.

