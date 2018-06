Concentració a Economia per aturar la subhasta de pisos públics

Seguim al Departament d'Economia. Rambla de Catalunya 21.



No marxarem. Fins que s'aturi la subhasta. No pararem. Fins que s'aturin tots els desnonaments.#AturemLaSubhasta #AssassinatCornellà pic.twitter.com/Qtf1yJ8ocE — Sindicat de Barri - Poble Sec (@sindicatdebarri) 15 de juny de 2018

Una cinquantena de persones s'han concentrat davant la conselleria d'Economía després de la intervenció dels Mossos d'Esquadra, amb tres furgonetes. La policia catalana ha arribat a les portes de la conselleria d'Economia per desallotjar els activistes que s'han tancat a l'edifici de l'administració. Hi ha una vintena de persones asseguda encara al vestíbul. Quan han arribat els Mossos, la resta eren fora i ja no els han deixat tornar a entrar.S'ha demanat diverses vegades la dimissió del vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès i crits de "la Generalitat especula i desallotja". Entre els manifestants hi trobàvem la diputada de la CUP, Natàlia Sánchez i la regidora Eulàlia Reguant.Aquest matí, un centenar d'activistes d'entitats en defensa del dret a l'habitatge han ocupat aquest divendres la conselleria d'Economia per exigir a la Generalitat que aturi la subhasta de pisos públics prevista per al 5 de juliol. Es tracta d'una subhasta per vendre immobles procedents d'herències intestades, o sigui sense que s'hagi trobat cap hereu, cosa que ha generat una pugna entre les associacions i el govern d'Ada Colau, d'una banda, i la Generalitat, de l'altra, sobre el destí que han de tenir aquestes finques donades les dificultats d'accés a l'habitatge a Barcelona "Davant l'expulsió de veïnes, l'augment de preus i l'emergència habitacional que vivim, els moviments i col·lectius per un habitatge digne no podem permetre que aquests immobles passin a mans privades quan podrien ser usats per fer habitatge públic i assequible", ha defensat el Sindicat de Llogaters. També donen suport a la protesta 500x20, Fem Sant Antoni, Grup d'Habitatge de Sants, Observatori d'Habitatge i Turisme del Clot, Oficina d'Habitatge Popular de Gràcia, Resistim al Gòtic i el Sindicat de Barri del Poble-sec.Per ara el Govern només ha acceptat excloure de la subhasta el número 16 del carrer Llibreteria de Barcelona , un edifici sencer amb llogaters que tenen contractes indefinits, i un establiment emblemàtic al baix, el Mesón del Café. El vicepresident de la Generalitat i conseller d'Economia, Pere Aragonès, va tornar a defensar la subhasta aquest dijous, i va emplaçar-se a una reunió amb l'Ajuntament. Aragonès es va mostrar obert a canviar la normativa que regula les subhastes d'herències intestades

