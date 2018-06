Rajoy renuncia a l'escó al Congrés i abandona la política

L'expresident del govern espanyol Mariano Rajoy ha renunciat aquest divendres a la seva acta de diputat per Madrid després de perdre la moció de censura davant el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, el passat 1 de juny. Segons ha anunciat el PP en un comunicat, Rajoy té previst sol·licitar el seu reingrés al Cos de Registradors de la Propietat un cop formalitzada la seva baixa com a diputat.El passat 5 de juny, l'encara president popular ja va comunicar al Comitè Executiu nacional del seu partit d'abandonar l'activitat política i posteriorment, la Junta Directiva nacional va convocar el 19è Congrés del partit per escollir nou líder per al 20 i 21 de juliol.

