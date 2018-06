55 punts de vista retraten l'1-O a Brussel·les

55 artistes mostren des d'aquest divendres a Brussel·les la seva visió dels fets de l'1 d'octubre i de la polèmica a l'entorn del procés sobiranista a través de l'exposició 'Urnes'. Els participants confeccionen les seves obres a partir d'una de les urnes que es van utilitzar el dia del referèndum d'autodeterminació de Catalunya que l'Estat va intentar impedir per mandat judicial a través de les càrregues de les forces policials espanyoles.L'objecte es transforma amb la voluntat de denunciar aquells fets i de fer que qui l'observa hi reflexioni. Artistes com el músic Pascal Comelade, Nora Ancarola, Núria Batlle o Francesca Caruana són alguns dels que hi participaran. La majoria són catalans i francesos, tot i que també n'hi ha algun d'alemany.L'exposició està organitzada pel Comitè de Solidaritat Catalana de la Catalunya del Nord. Els responsables de la mostra opinen que els fets de l'1 d'octubre "quedaran a la memòria col·lectiva com una vergonya per a la democràcia" i afegeixen que les urnes "materialitzen tota la dimensió èpica" d'aquella "jornada electoral".La cinquantena d'artistes han volgut fer visible amb la seva creació "aquest crit" i el "compromís" amb una societat "que afirma pacíficament, des de fa anys, la seva voluntat de llibertat i que observa astorada la manca de reacció per un fets de gran gravetat".Tots els artistes han mostrat el seu compromís pel dret a la democràcia i pel dret a decidir, i han cedit el seu treball per a la caixa de solidaritat per ajudar a les famílies dels presos i per a la "defensa ciutadana de la democràcia". La mostra es pot veure fins al 15 de juliol a la nau central de l'església del Beguinage de Brussel·les.

