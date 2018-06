Puigdemont surt en defensa dels mestres catalans i acusa durament a Rivera

Són professionals de l'odi: Assenyalen, vilipendien i persegueixen innocents, com els 8 mestres de la Seu. Ni es disculparan ni rectificaran. Parlen de "recuperar la convivència" mentre atien el fantasma d'un "conflicte civil". Són un perill per a la llibertat i la democràcia. pic.twitter.com/XWI7pFN17k — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 15 de juny de 2018

El president a l'exili Carles Puigdemont ha piulat en suport dels vuit mestres de la Seu d'Urgell imputats per delicte d'odi i ha atiat l'adjectiu de "professionals de l'odi" aquells que van assenyalar-los. En la piulada, Puigdemont ha adjuntat un tuit del líder de Ciutadans, Albert Rivera, que citava la notícia de la imputació dels mestres i els titllava de "maestros separatistas". Rivera adjuntava una notícia d'El Mundo, titulada "los maestros de la infamia".L'expresident ha criticat el missatge propagat pel ministre Borrell , el de la "confrontació civil" assegurant que els mateixos que parlen de "convivència" són els que busquen el xoc. "Un perill per a la llibertat i la democràcia" assegura.El passat dimarts 13 de juny, l'Audiència de Lleida va acordar el sobreseïment lliure de la causa penal contra els vuit professors de la Seu d'Urgell que van ser acusats d'un delicte d'incitació a l'odi pel tractament que van fer a classe dels fets de l'1-O. La interlocutòria del tribunal provincial conclou que els fets denunciats no són constitutius del delicte que s'imputava als docents.

