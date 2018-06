Mor un turista català en caure-li un arbre a sobre al Canadà

Un veí d'Artés, al Bages, de 26 anys ha mort després de patir un accident a prop del llac Louise, al Canadà. El succés va tenir lloc aquest dimarts. El jove, segons han confirmat fonts de l'Ajuntament d'Artés, es trobava visitant el parc natural de Banff quan va rebre l'impacte d'un arbre.Va ser traslladat en estat crític a l'hospital de Calgary, on ha acabat morint en no superar la gravetat de les ferides. Segons apunten mitjans locals canadencs, l'arbre que va impactar contra l'artesenc va caure d'una alçada d'entre 80 i 100 metres.Segons l'Ajuntament, el jove es trobava al Canadà de vacances visitant un amic amb qui, dimarts, es van desplaçar all parc Natural de Banff. Es trobaven en una zona d'escalada observant a un grup d'escaladors quan els hi va caure l'arbre. A causa de les lesions l'artesenc va ser traslladat amb un traumatisme cranial greu a l'hospital. El company va patir lesions lleus.Des del consistori s'han mostrat consternat per la fatal notícia i han volgut mostrar públicament el seu condol a la família, que s'ha traslladat fins al Canadà. La víctima era membre de l'esplai de Joves i estava molt vinculat al municipi.

