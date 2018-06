El president del Port de Barcelona defensa que no va incidir en les adjudicacions del cas 3%

El president del Port de Barcelona, Sixte Cambra, ha declarat davant el jutge que investiga el "cas 3%", José de la Mata, i ha afirmat que no tenia cap capacitat per incidir en les adjudicacions del port de Barcelona i que des del 2004 era "militant ras" de CDC i desconeixia qui feia donacions al partit. També ha afirmat que a la mesa de contractació del port hi havia dues persones de l'autoritat portuària estatal i que, per tant, tots els procediments eren "escrupolosos".A la sortida, ha "agraït" poder-se explicar i ha demanat que s'arxivi la causa del '3%' que afecta el Port de Barcelona. També han negat qualsevol vinculació en la trama que s'investiga (d'adjudicacions fraudulentes a canvi de donacions a fundacions de CDC) el director de Fira Barcelona, Constantí Serrallonga, i l'extinent d'alcalde de Girona, Isabel Muradàs. Tots ells estan entre els 23 investigats que el jutge ha citat i que des del passat dilluns estan compareixent davant del tribunal en les primeres diligències que fa el jutge De la Mata des que ha assumit el cas.La Guàrdia Civil va detenir Cambra en el marc de l'operació del passat 2 de febrer de 2017. Aquest divendres és la primera vegada que s'ha pogut explicar davant del jutge que investiga el 'cas 3%'. El jutge creu que el president del Port de Barcelona va mantenir reunions de manera freqüent amb representats de les empreses en dates properes a la publicació de licitacions i també amb càrrecs de CDC i "intervenia" en els processos. Segons el jutge, tenia un càrrec que "li facultava poder decisori" per adjudicar concursos. Segons la interlocutòria, va participar almenys en dos casos investigats: les obres del dic est del port (36 MEUR) i el dels nous accessos a l'ampliació sud.Davant del jutge, Cambra ha negat no només que hagués influït en els adjudicacions sinó poder tenir capacitat per fer-ho . Segons ha relatat el seu advocat a la sortida, Rafael Entrena, han aportat informació que explica el funcionament dels processos de licitació i adjudicació."És ports de l'Estat qui valida qualsevol licitació, la puntuació tècnica dels concursos s'acordava per tècnics del port de Barcelona i de l'Estat i és el consell d'administració i no el president qui fa les adjudicacions, i en aquesta mesa hi ha ports de l'Estat i un advocat de l'Estat", ha detallat.Sobre les reunions amb dirigents polítics i empresaris, Cambra ha reconegut que quan va accedir al càrrec el 2011 va tenir tot un seguit de reunions "protocol·làries" però ha negat haver-se reunit amb l'extresorer de CDC, Andreu Viloca, segons fonts presents a la declaració. A més, ha explicat que només va anar un cop a la seu de Convergència l'any 2013 i que va ser una reunió (no recorda amb qui) per demanar-li que, com a militant, apugés el que pagava de quota.Durant la declaració, a més, ha relatat que després de la detenció va encarregar una auditoria interna per avaluar els dos procediments d'adjudicació que estaven sota sospita de la Guàrdia Civil.A la sortida, el mateix Cambra ha dit als mitjans de comunicació que espera que la causa que afecta el Port de Barcelona s'arxivi "pel bon nom de la institució i dels professionals que hi treballen i tenen participacions a meses de contractació".També ha declarat a l'Audiència Nacional l'actual director de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga, que ha declarat per la seva responsabilitat com a gerent municipal de l'Ajuntament de Barcelona de maig 2011 a juny del 2015. El jutge l'investiga per la seva presumpta influència, a través de l'empresa BIMSA, d'adjudicacions d'una obra del carril bici i les obres al Mirador de les Aigües. També per missatges que va intercanviar amb l'empresari Josep Manel Bassols i l'exgerent del partit, Andreu Viloca. Consideren que era la persona dins l'ajuntament que avisava Bassols de les licitacions que hi hauria properament.En canvi, davant el jutge –i segons presents a la declaració- ha explicat que les seves atribucions com a gerent de l'ajuntament no tenien res a veure amb l'empresa BIMSA, que era una de les societats del consistori però que ell no hi tenia gestió directa. Ha reconegut una reunió amb Bassols i ha justificat que s'hi va trobar perquè considerava que quantes més empreses es presentessin als concursos millor. Sobre Viloca, ha dit que van posar-se en contacte perquè Convergència no estava d'acord amb un cobrament d'IBI que li feia l'Ajuntament de Barcelona i ha relatat que, tal va ser el "desencontre", que CDC va acabar presentant un recurs contra l'ajuntament.També ha declarat davant de De la Mata l'extinenta d'alcalde de l'Ajuntament de Girona, Isabel Muradàs, que ha deixat el càrrec arran de la citació com a investigada. Durant el període que s'investiga, era regidora d'Esports i subdirectora d'Estudis i Coordinació del Departament de Governació de la Generalitat.El jutge sospita que va enviar "informació privilegiada" sobre els ajuntaments de Tarragona i Llinars de Vallès al conseller delegat de la constructora Oproler, Josep Manel Bassols (exalcalde d'Anglès), a qui coneixia per haver estat cap de campanya de les municipals de 2011 a Girona (amb Carles Puigdemont de candidat). Considera que hi ha indicis que podria haver comès un delicte de tràfic d'influències. Quan es va destapar el cas, Muradàs va reconèixer haver enviat documents a Bassols sobre la situació econòmica de dos ajuntaments però va assegurar que era informació "pública" penjada a un web de la Generalitat.És el mateix que ha sostingut aquest divendres davant del jutge. Muradàs, que no ha fet declaracions en sortir, ha dit que tenia "una relació nul·la" amb l'adjudicació de contractes i que si ve va enviar un document a Bassols sobre la situació pressupostària de l'Ajuntament de Tarragona era un document penjat al web Municat.El quart investigat que ha declarat aquest divendres és l'apoderat de Copisa, Ambrosio Martínez. Ha afirmat que la seva relació com a director comercial era amb clients privats de Coposa i que va fer gestions per a obres privades relacionades amb el centre comercial de Les Glòries però no amb l'obra pública del túnel i la reurbanització de la plaça de les Glòries. També ha assegurat que no tenia cap informació sobre donacions al partit.Les declaracions davant del jutge De la Mata s'allarguen fins el proper 22 de juny i són les primeres diligències que practica des que ha assumit el cas.

