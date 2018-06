Fèlix Colomer: «No descarto enviar al papa Francesc el documental dels Maristes»

El mes de desembre, amb el documental de Shootball gairebé sortit del forn, NacióSabadell parlava amb el seu director, Fèlix Colomer . Mig any després, aquest sabadellenc, sorgit de la fàbrica de talents de l'Escac, torna a asseure's per comentar la jugada, després de l'èxit assolit amb l'emissió al Sense ficció de TV3, sent líder, compartit amb Antena 3 , la nit de dimarts. A més, del rebombori originat a les xarxes socials. De totes maneres, Colomer recorda que la cinta ara viatjarà, com ja ho ha fet, per diversos festivals.- En general, molt bona resposta. Estic molt content i TV3 també. M’hagués agradat contestar tots els comentaris, però era impossible. No podia. Vam comprovar una mica la força de la televisió. Pots anar a festivals, però l’aparició a la televisió és brutal. Fins i tot, tinc coneguts a Sabadell, que sabien que havia fet Shootball, que estava als cinemes Imperial , però no se n’han adonat fins que ha sortit a la televisió. Arriba al gran públic.- Sí i no. Sabíem que teníem una cosa potent: un pederasta al descobert i les seves víctimes, més enllà de les investigacions. Però sí que fa ràbia que, de vegades, sembla més important qui fa les coses que el que són. Vas a les televisions i no et fan cas, perquè ets d’una petita productora de Sabadell, Creueta 119 , a través de la seva ramificació documental, Forest Film Studio . Però quan finalment TV3 ens va dir que sí, va ser una gran alegria. Va tornar a aixecar els ànims, perquè estaven un pèl decaiguts. I una recompensa doble, amb les bones dades d’audiència, perquè vol dir que interessa.- Abans d’anar a TV3 vam intentar, vàries vegades, anar a Mediaset, Atresmedia i Movistar+. Ara, estem fem una mena de segona ronda, arrel de les bones xifres a TV3. Perquè, a més que el tema és potent, a la gent li interessa, hi ha moltes exclusives i un pederasta amb la cara descoberta, que això és una novetat.- Ja hi ha algun moviment, sobretot a la Sexta. És on ho veig més probable. A més, el Jordi Évole va fer una piulada que l’havia vist i li havia agradat molt el documental.- Expliquem la història de El Periódico i a partir d’aquí tirem milles. Manuel Barbero va destapar el cas i El Periódico va treure l’exclusiva i ho agafem des d’aquí. Tenim investigació pròpia i testimonis inèdits, fent sortir a la llum coses que es desconeixien.És surrealista. El que diu que volíem fer un reportatge sobre "la protecció als infants i joves en els centres educatius, juntament amb altres institucions," és veritat. Vam contactar amb d’altres centres i era així. Però un cop investiguem, comencem a veure que la història es desvia cap al cas Maristes . I això passa amb molts documentals d’aquest tipus, que s’inicien en una línia i, conforme trobes noves dades, es van canviant. També ens retreuen que de les tres hores i mitja d’entrevista, només hi ha tres minuts. Bé, això és l’ABC del cinema. I encara sort que no hem tret més material, com comunicats contradictoris i d’altres informacions. El dia abans de l’emissió van fer un altre comunicat, avisant als seus que “ja sabeu com són aquests de TV3” i animava a posar comentaris a les xarxes socials.- No, són amenaces. Si em denuncien, què diran? Quin argument faran servir? Que tot és fals, però el què? El que diuen les víctimes? El que explica el Benítez? No haver dit que Benítez havia confessat l’abús en un despatx? El que resol el Síndic de Greuges? Les opinions dels advocats? Aleshores, tothom diu mentides. Però si els demanes explicacions no volen parlar, només ho fan amb comunicats. De fet, estic per enviar la pel·lícula al papa Francesc i segur que farà neteja, igual que va fer a Xile.

